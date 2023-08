Paul McCartney viene a México, ¿será el concierto más caro del 2023?

Regresa Paul McCartney a tierras mexicanas con su gira Got Back Tour el 14 de noviembre de 2023, los boletos oscilarán entre los 816 y 13 mil 680 pesos

NotiPress.- Es oficial, Paul McCartney regresa a México con su gira Got Back Tour el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol. El ex Beatle se perfila para dar uno de los conciertos más caros en el país durante el 2023.

Asistir a un concierto en México se ha encarecido más de mil por ciento en los últimos 20 años. Incluso, con el salario mínimo, el cual es de 207.44 pesos al día, es casi imposible para la mayoría de la población escuchar en vivo a su cantante o banda favorita.

Hasta 2022, Sir Paul McCartney ostentaba uno de los conciertos más caros por boleto en el país. En su visita en el 2017, los boletos para ir a ver al coautor de Let it Be oscilaban entre los 450 y 12 mil pesos; sin embargo, este año ascienden hasta los 13 mil 680 pesos.

De acuerdo con la plataforma de Ticketmaster, responsable de la venta de los boletos, estos son los precios para el Got Back Tour:

Diamante: 13 mil 680 pesos

Platino: 7 mil 896

Oro: 6 mil 696

Rosa: 6 mil 096

Morado: 5 mil 376

Azul: 4 mil 656

General B: 1 mil 416

Verde A: 3 mil 696

Naranja A: 2 mil 976

Verde B: 2 mil 376

Naranja B: 1 mil 896

Verde C: 1 mil 176

Naranja C: 816

Si bien, los precios del ex Beatle son altos, no se comparan con los establecidos para otros conciertos en el país. Por ejemplo, un ticket Platino A para Taylor Swift costaba 10 mil 450 pesos, pero muchos de los fanáticos tuvieron que adquirir su pase con los paquetes VIP, los cuales ascendían hasta los 19 mil 620.

Con una capacidad de 65 mil personas, el Foro Sol se ha convertido en uno de los recintos más famoso entre los artistas para presentarse en la Ciudad de México. Sin embargo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez es el lugar con más asistentas cuando se trata de concierto.

Anualmente, artistas de rock, electrónica, pop y hip-hop se reúnen en el Corona Capital. El festival más grande del país registró la afluencia de 255 mil personas en la edición 2022 y este año se perfila a ser el evento musical más caro del país. Mientras BlackPink cobró 29 mil 500 pesos por su boleto más caro para su concierto en abril de 2023, Corona Capital ofrece tickets entre los cinco mil y 36 mil pesos.