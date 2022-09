Paul McCartney y Fher Olvera se unen a Gibson para apoyar Ucrania

Nueva York. (Notistarz). – Artistas de talla internacional como Paul McCartney, The Rolling Stones y Fher Olvera de Maná se unieron a Gibson para lanzar el programa “Ukraine Relief Effort”, un esfuerzo para unir a la comunidad musical, crear conciencia y recaudar fondos para el pueblo de Ucrania.

La compañía informó que el próximo 11 de octubre, se abrirán las ofertas para las guitarras de Ucrania, “Gibson Guitars For Peace”, y sus libros de autógrafos como parte de Julien’s Auctions, la casa de subastas de las estrellas que ha impuesto récords con su famosa subasta en vivo “Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll”.

Las ofertas concluirán con la subasta en vivo el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre, en línea a través de www.JuliensLive.com y en persona en el Hard Rock de New York.

El 100% de los fondos de la subasta de las guitarras se “destinarán a la necesidad humanitaria que vive actualmente el pueblo de Ucrania, así como a los esfuerzos de reconstrucción una vez que finalice el conflicto”.

Los luthiers de Gibson han crearon una edición limitada de guitarras eléctricas “Guitars For Peace Les Paul Custom”, “que muestran con orgullo los inolvidables colores azul celeste y dorado de la bandera ucraniana.”.

Gibson se asoció con un grupo de artistas de talla mundial para que tocaran en vivo con estas guitarras eléctricas inspiradas por Ucrania en el escenario durante sus giras de este verano.

Los libros de autógrafos, que viajan junto a cada guitarra, fueron autografiados por Paul McCartney, The Rolling Stones, Slash, Fher Olvera de Maná, Nile Rogers de Chic, Mark Knopfler, Lzzy Hale, Margo Price, Alex Lifeson, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Maisie Peters, Paloma Faith, The Charlatans, The Vaccines, Toyah, My Chemical Romance y el actor Jason Momoa, entre otros.

“Estoy feliz de subastar mi hermosa guitarra en beneficio de la buena gente de Ucrania. Ojalá les ayude a superar esta agresiva invasión rusa”, dijo Paul McCartney, mientras que Slash afirmó: “Es un honor representar al valiente estado soberano de Ucrania. Estoy orgulloso de apoyarlos durante este conflicto”.

Además de las guitarras, Gibson ha lanzado la camiseta Guitars For Peace para que todo el mundo muestre su apoyo a Ucrania de una manera asequible.

El 100 % de los fondos de la venta de guitarras Gibson Ukraine y las camisetas de Guitars For Peace se “donarán a los esfuerzos de ayuda humanitaria inmediata en Ucrania a través del Disaster Emergency Committee; una parte de los fondos también se utilizará para restablecer los programas musicales en Ucrania cuando termine el conflicto.

La compañía informó que para pedir la camiseta Gibson Gives Guitars For Peace y apoyar el programa de ayuda a Ucrania, se puede visitar: https://www.bonfire.com/gibson-gives-guitars-for-peace/.

“Durante muchos siglos, la música siempre ha desempeñado un papel fundamental en la unión de comunidades y países, especialmente en tiempos de conflicto”, dijo James “JC” Curleigh, presidente y director ejecutivo de Gibson Brands.

“A pesar de las oscuras circunstancias, respaldamos a nuestros increíbles artistas con nuestro apoyo para lanzar ‘Guitars for Peace’ y para visualizar un futuro mejor para Ucrania y sus ciudadanos”, enfatizó el ejecutivo.