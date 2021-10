Paula Arenas y su disco casero y a “puro sentimiento” se van de Latin Grammys

Miami, (EFE).- La colombiana Paula Arenas todavía no se cree que su disco “Mis amores” recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy, incluido mejor álbum del año, y no solo porque es una producción independiente con “poca promoción” sino porque fue realizado “a puro sentimiento” en un estudio artesanal montado en su casa en plena pandemia.

“Es divino que los colegas lo reconozcan a uno, claro, pero cuando se trata de un proyecto personal, hecho principalmente por dos mujeres y solo pensando en hacer lo que soñábamos, no en premios, ni en popularidad, sabe más dulce”, dijo Arenas en entrevista con Efe en Miami.

Arenas, quien compuso y canta todos los temas de “Mis Amores”, habla junto a la otra gran artífice de este disco, la productora e ingeniera de sonido colombiana María Elisa Ayerbe, quien explica cómo fue ese sueño.

“Estábamos en pleno confinamiento y esta mujer (Arenas) me llama para la ayude a grabar. Me fui a su casa con mis equipos más básicos y resulta que estábamos hablando de un proyecto súper personal, donde la voz y la guitarra requerían una calidad excepcional. Nadie se imagina cómo logramos el sonido que queríamos”, recuerda.

Y todo en la fase final del embarazo de la cantante, que por aquel entonces ni pensaba en que su nombre pudiese sonar tan fuerte en Las Vegas el próximo 18 de noviembre en la gala de entrega de los Latin Grammy.

Las dos explican que, incluso, hay una canción -no revelan cuál- que se hizo entre esos síntomas de la falta de aire y las constantes interrupciones para ir al baño que caracterizan las últimas semanas de la gestación.

UN VÍNCULO MUSICAL Y PERSONAL

Entre ellas hay un vínculo de amistad innegable, y Arenas asegura que nadie más que Ayerbe hubiese logrado “entender y conseguir” lo que ella quería transmitir con cada canción de un disco que está nominado a álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional, mientras que el tema “A tu lado” aspira a canción y grabación del año.

Su meta era que se mantuviese en el sonido “la fuerza y la ternura” que inspiró el disco, que se sintiera “pura emoción”.

“Los que escuchan las canciones tienen un pase para los rincones más profundos de mi corazón”, aseguró. Esos rincones van acompañados de piano y guitarra.

“Los caminos de la vida”, “Tengo todo”, “A tu lado” y “León” son algunos de los temas de “Mis amores”. Están dedicados a la familia de Arenas, en especial a su esposo, Beto Pérez, y a León, el hijo de ambos que cumplió un año este verano.

UN RETO TÉCNICO

Si el desafío de Arenas fue superar los obstáculos que el embarazo le puso a su capacidad torácica, Ayerbe se encontró con complicaciones más prosaicas, como la imposibilidad de aislar los sonidos externos que llegaban a la casa de la cantante.

“Es imposible que enumere todas las cosas que pasaron. Como Paula, yo soy muy exigente con mi trabajo, y conseguir el sonido que queríamos supuso muchas horas de planificación y más de estudio corrigiendo detalles”, indicó la ingeniera colombiana, quien tiene múltiples nominaciones a los Grammy y a los Latin Grammy.

Las anécdotas incluyen la carga de montañas de equipos hasta la casa de Arenas, donde solo Ayerbe podía entrar por el miedo al contagio de la covid-19 de la cantante.

“Me puso a hacerme cientos de pruebas”, recordó la experta, a quien el público también puede reconocer por su papel de conductora de la serie de HBO “A Tiny Audience”.

Para ambas el reconocimiento del disco también se extiende a Juan Pablo Vega y Julio Reyes Copello, dos “duros” de la música, quienes comparten las nominaciones y participaron en el proceso.