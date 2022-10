Paula Badosa: “Mi gran objetivo es llevarme bien conmigo misma”

Guadalajara (México) (EFE).- La española Paula Badosa, octava del ránking de la WTA, confesó a EFE que su prioridad es tener una buena relación con ella misma, para sacar su tenis de la mejor manera y llegar a ser un día la mejor jugadora del mundo.

“Mi gran objetivo es llevarme bien conmigo misma. Con Paula hay días que me llevo mejor y hay días que me llevo peor”, reveló en entrevista a EFE la campeona del Máster 1.000 de Indian Wells del año pasado.

Badosa, de 24 años, partirá como primera favorita en el Máster 1.000 de Guadalajara, México, que arranca este lunes, en el que buscará cumplir una buena actuación para entrar al torneo de Maestras de Forth Worth, Estados Unidos, del 31 de octubre al 7 de noviembre.

Paula ha confirmado en los últimos meses tenía el nivel para ganar títulos de Grand Slam y asaltar el número uno en poder de la polaca Iga Swiatek, pero ha fallado en momentos decisivos y trabaja para fortalecer su mente.

Al referirse a la posibilidad de que la clave del éxito empiece por disfrutar simplemente del juego, sin alterar su ánimo con los resultados, la catalana aceptó que es una buena idea, siempre y cuando la acompañe con entrenamientos duros.

“Eso podría ser una alternativa, pero con trabajo. Cuando consigo estar feliz fuera de la pista, rindo mejor dentro”, agregó.

La española tiene un buen recorrido en el torneo de Guadalajara, en el que debutó en el 2019, cuando el certamen tenía categoría 125.

El año pasado fue semifinalista en el torneo de maestras de la ciudad mexicana y fue una de las tenistas más aclamadas, por el buen tenis mostrado, su origen hispano y porque los mexicanos la identifican.

“Guadalajara me gusta, he estado contenta aquí y puede que sea de mis torneo favoritos: Siempre los fans me han apoyado muchísimo, me siento como en casa y volver para mí es un placer”, observó.

Badosa jugará el Máster como primera favorita; debutará en la segunda ronda en la que se enfrentará a la ganadora este lunes entre la bielorrusa Victoria Azarenka, exnúmero uno del mundo, y la china Shuai Zhang, raqueta 24 de la WTA.

La jugadora catalana ha tenido un año de altibajos. Al referirse a eso, dijo que tal vez sea su temporada de mayor aprendizaje y confía en tomar las experiencias para crecer.

“Debo aprender de las experiencia de este año, difícil, duro, que ojalá sea el antes y después de mi carrera. Necesito gestionar la presión. Tengo margen de mejoría y espero superarme para llegar a ser la número uno”, indicó.

Badosa reconoció que la soledad es dura en una tenista profesional. En su caso, se fue de su casa a los 14 años en busca de un sueño, y estar lejos de la familia ha sido lo más doloroso, pero vive en una apuesta a sobresalir en lo que más le gusta.

“La soledad es dura. Es una experiencia fuerte estar lejos de la familia, pero he aprendido a disfrutar los momentos”, concluyó la tenista que este lunes bajó del cuarto al octavo lugar del ránking y espera que Guadalajara sea tierra fértil para emprender el camino de regreso a una posición entre las cuatro mejores del mundo.

Gustavo Borges