Paunovic asegura que su objetivo es que Chivas termine entre los ocho mejores

Guadalajara (México), (EFE).- El serbio-español Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas del Guadalajara, cuyo director deportivo es el español Fernando Hierro, aseguró que su objetivo es que al final de la fase regular del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano su equipo termine entre los ocho mejores clasificados.

“El proceso va bien, pero lo que pensamos es en mejorar. Buscamos propuestas de juego para que a nuestros rivales les cueste competir contra nosotros. Estamos contentos, pero no satisfechos. Hay que seguir trabajando”, dijo Paunovic en conferencia de prensa.

Las Chivas suman cinco partidos sin perder y dos victorias consecutivas que les ha permitido colocarse en el quinto lugar de la tabla del Clausura, que este viernes iniciará su novena jornada.

Paunovic afirmó que este buen paso no significa que el equipo se pueda relajar, sino que es un punto de partida con miras a la segunda mitad del certamen.

“Tenemos que mantener los pies en el suelo para que el equipo vaya en línea ascendente. Debemos mirarnos a la cara y decirnos que todavía no hemos hecho nada. No queremos que nadie se relaje”, expresó.

El Guadalajara visitará el próximo sábado a los Tigres UANL, segundos en la clasificación del Clausura 2023, en la novena jornada del torneo.

El técnico alabó el trabajo que ha hecho Tigres en los últimos torneos y aseguró que el encuentro será una prueba para el conjunto rojiblanco, que debe mantenerse disciplinados tácticamente, además de una mentalidad de “escudo y espada”.

“Sabemos que va a ser un partido muy intenso, que el rival es buenísimo, pero nos mantenemos en la línea que vamos. Queremos ser el rebaño con escudos y espadas, pero ahí tenemos que ser efectivos independientemente del rival”, indicó.