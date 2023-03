Pedri y Lewandowski ponen música al clásico

Barcelona,(EFE).- El Barcelona lucirá el logo de ‘Motomami’ de Rosalía en la camiseta del partido ante el Real Madrid. En menos de 24 horas se agotó la edición firmada, valorada en 2.000 euros. Será el primer clásico que se jugará en el Spotify Camp Nou. Pedri y Lewandowski ponen la música del encuentro. El patrocinio con la empresa sueca sube el volumen.

La cesión de la publicidad de la camiseta de juego del Barcelona a artistas por parte de Spotify vivirá más capítulos. “En el contrato de patrocinio se contemplan más oportunidades para que haya este intercambio”, informan a EFE fuentes del club azulgrana.

Esta acción comportará que el día de máxima audiencia de la camiseta del Barcelona la marca sueca no aparezca en el frontal. “El beneficio que se lleva Rosalía de esta acción probablemente Spotify lo capitalizará con futuras acciones con la artista”, dice a esta agencia una fuente cercana al departamento comercial del FC Barcelona sobre este hecho.

“Además, aunque no aparezca el logo de Spotify en la camiseta, cuando se habla de esta acción se menciona el nombre de la empresa”, añade. La operación también cuenta con el visto bueno de Sony Musical, la multinacional que representa a la cantante de Sant Esteve Sesrovires, y se repetirá en el ‘clásico’ femenino que se disputará el sábado 25.

Precisamente, el anuncio de la camiseta especial llegó el 15 de marzo, el día que se cumplió un año justo del anuncio del patrocinio entre el Barcelona y Spotify. Entonces se explicó que no sería el típico patrocinio tradicional de una empresa en la camiseta de juego de un equipo de fútbol. De hecho, se incluyeron los ‘title rights’ del Camp Nou.

En este sentido, la primera gran acción entre las dos entidades fue precisamente en el clásico de la primera vuelta disputado en el Santiago Bernabéu el 16 de octubre de 2022. Allí el Barcelona apareció con la camiseta azulgrana con un búho, el logo del rapero canadiense Drake, el primer artista que consiguió 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

“Drake o Rosalía son más famosos que Spotify. Spotify es el canal y ellos son los artistas. Unos tienen clientes y los otros, seguidores”, analiza la fuente cercana al departamento comercial del FC Barcelona.

En este inicio de 2023 han llegado otras activaciones mediáticas del patrocinio. Más allá de la de Rosalía, la más llamativa ha sido la creación de listas de reproducción para los días de partido de algunos jugadores de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino del Barcelona.

La que más está triunfando es la del centrocampista Pedro González ‘Pedri’, quien puede ser una de las grandes novedades en el ‘clásico’ tras recuperarse de su lesión en el muslo derecho.

La lista del futbolista tinerfeño ya acumula más de 140.000 reproducciones y en ella tiene relevancia Quevedo, un artista madrileño que desde los 5 años vive en Las Palmas de Gran Canaria, donde debutó ‘Pedri’ como futbolista profesional.

La última canción que el jugador del Barcelona ha añadió a su lista es ‘La Playa del Inglés’, una canción dedicada a una conocida playa de Gran Canaria. La ‘playlist’ está formada mayoritariamente por canciones de reggaetón y música urbana. Bad Bunny, Rauw Alejandro, Maria Becerra o Karol G son otros de los artistas que aparecen.

Pero ‘Pedri’ no es el único jugador del Barcelona masculino que tiene una lista de reproducción en Spotify. El pichichi de LaLiga Santander, Robert Lewandowski, también posee una. La ‘playlist’ del delantero polaco es más variada. Canciones de Justin Timberlake, James Arthur y Ed Sheeran se mezclan con otras como ‘Despechá’ de Rosalía o ‘Despacito’ de Luis Fonsi.

Sergi Escudero