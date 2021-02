Pelé, el nuevo documental de Netflix, narra la vida del jugador de fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El documental recuerda el extraordinario período en el que Pelé, el único jugador que ha ganado tres mundiales de fútbol, pasó de ser una joven superestrella en 1958 a un héroe nacional, en medio de una era turbulenta y llena de cambios en la historia de Brasil.

El film relata el fantástico camino recorrido por Pelé hasta convertirse en el “rey del fútbol” y conducir a su selección nacional al histórico triunfo de la Copa Mundial de 1970. Con singular y exclusivo acceso de las cámaras al propio Pelé, la película muestra a la estrella emotivamente, reflexionando sobre su impresionante carrera. El documental también incluye excepcional material de archivo y entrevistas con legendarios ex compañeros de equipo de Pelé en el Santos Futebol Clube y la selección nacional de Brasil, como Zagallo, Amarildo y Jairzinho, además de los increíbles testimonios de sus familiares, periodistas, artistas y otras figuras que presenciaron la era dorada del fútbol brasileño.

Pelé fue dirigido por David Tryhorn y Ben Nicholas, producido por Pitch Productions y contó con la producción ejecutiva del ganador del Premio de la Academia® Kevin Macdonald (One Day in September). El documental se estrenará en todo el mundo en Netflix el martes 23 de febrero de 2021.

SOBRE LOS DIRECTORES

David Tryhorn y Ben Nicholas

La primera película de David y Ben, Crossing The Line, que contó la historia del atleta olímpico de EE.UU. Danny Harris y su descenso a la adicción a la cocaína y el crack, ganó el premio al Mejor documental en los British Sports Journalism Awards de 2017.

David también produjo Kenny, el documental sobre la leyenda del Liverpool Kenny Dalglish que fue el film sobre deportes más vendido en el Reino Unido en 2017 y, en 2019, fue supervisor de producción de Dan Carter: A Perfect 10 y Andy Murray: Resurfacing. Recientemente fue productor ejecutivo de All or Nothing: Brazil para Amazon Prime en 2020. David vivió en Brasil y habla portugués con fluidez.

Ben comenzó su carrera en DNA Films bajo la guía del productor Andrew Macdonald y allí trabajó en películas como 28 Days Later, Sunshine y The Last King of Scotland en cada etapa de los procesos de desarrollo y producción. Más allá del cine, dirigió y produjo comerciales para marcas como Adidas, Mercedes-Benz y la BBC.

netflix.com/pele

Comparte tu opinión.