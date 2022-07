Pemex y CFE invertirán 11.718 millones de dólares en proyectos de energía

Villahermosa (México), (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas del Estado mexicano, anunciaron este viernes inversiones por un total de 11.718 millones de dólares en proyectos energéticos en el país.

En el mayor de estos planes, la CFE hará una alianza estratégica con la canadiense TC Energy para la “seguridad energética del sureste” por un monto 5.000 millones de dólares para desarrollar un gasoducto marino de 420 kilómetros desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

La “CFE tendrá una participación accionaria en toda la sociedad y a partir del 2026 irá aumentando su participación en el nuevo ducto hasta ser propietario del 49 %”, declaró Manuel Bartlett, director general de la estatal mexicana, en la inauguración de la nueva refinería Dos Bocas, Tabasco, en el sureste de México.

El segundo proyecto de la CFE es con la estadounidense New Fortress Energy por un monto de 2.200 millones de dólares con el que la CFE será socio de un proyecto de licuefacción de gas natural y obtendrá una planta de gas adicional en Baja California Sur para garantizar el suministro en esa región del noroeste del país.

La eléctrica mexicana participará como accionista de 15 % del proyecto.

En tanto, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció un contrato “llave en mano” con la empresa mexicoestadounidense Ica Fluor Daniel por 3.018 millones de dólares para la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca, en el sur de México.

“Esta obra es de gran relevancia porque dejaremos de producir combustóleo y estaremos incrementando la producción en 70.000 barriles diarios de gasolinas y diésel de bajo azufre”, expuso.

El último anuncio fue la reactivación, por 1.500 millones de dólares, de la explotación del yacimiento de gas no asociado Lakach, con una reserva de 900.000 millones de pies cúbicos frente a las costas de Veracruz, con un tirante de agua de 1.000 metros.

“Después de haberse realizado una inversión de 1.400 millones de dólares, este proyecto estuvo suspendido durante más de 6 años. Con satisfacción, podemos anunciar hoy que hemos acordado reanudar este proyecto con la empresa norteamericana New Fortress Energy”, informó Romero Oropeza.

Los anuncios se dieron en la ceremonia de apertura de la refinería Dos Bocas, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró este viernes con la promesa de refinar 340.000 barriles diarios de petróleo.

Con estos proyectos México pretende alcanzar la autosuficiencia energética a finales del sexenio de López Obrador, en 2024, según recordó el director de Pemex.