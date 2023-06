Penacho de Moctezuma: cómo terminó en Austria y por qué no puede volver a México

Expertos de la UNAM especulan que el penacho de Moctezuma llegó a Europa en 1519

NotiPress.- Existe una carta de relación datada el 10 de julio de 1519, dirigida a Juana de Castilla I y a su hijo Carlos I, en la cual se da testimonio del envío de oro, plata y plumajes provenientes de Veracruz con destino en España. Por mucho tiempo los historiadores localizaban el Penacho de Moctezuma entre los objetos mencionados en esa carta. Asegurando así que este fue trasladado en barco a España, sin embargo, no se tiene certeza de cómo llegó a Europa.

Durante la conferencia de prensa matutina del 9 de junio de 2023, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que en 2020 fue enviada una carta al presidente, Alexander Van der Bellen. En la cual se solicitaba traer el tocado de plumas a México. La respuesta por parte del mandatario austríaco, señalaba la fragilidad del penacho y argumentaba que este no resistiría el traslado a tierras mexicanas.

Un estudio a cargo de especialistas mexicanos y austríacos, realizado entre 2010 y 2012, concluyó que el frágil estado de la pieza no permitía su traslado de ninguna manera. Pese a ello, el presidente de la república comentó, “Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera se planteaba que se devolviera. Era para que se exhibiera”, indica el informe. Cabe destacar, desde el siglo XVI, cuando el gobierno descubrió el origen mexicano del penacho, se ha solicitado a Austria la repatriación de este.

Iván Escamilla, profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que existen huecos en la historia del penacho. Explica, el primer registro sobre el paradero del tocado de plumas en Europa fue el de su colocación en la colección del archiduque Fernando II de Habsburgo en el siglo XVI. El tocado de plumas se encuentra en el Weltmuseum Wien en Austria, este ha sido exhibido al público desde 1880 en dicho país.

Además, AMLO, insistió en que el préstamo para exponer el penacho en México es viable. Eduardo Matas Moctezuma, profesor emérito del INAH, señala que tanto esta institución como la Secretaría de Relaciones Exteriores han promovido una serie de acciones. Con el objetivo de que Austria “preste” a México en forma temporal el “penacho de Moctezuma” para regresárselo posteriormente.