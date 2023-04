Peñalolén (Chile) impulsa un “cambio cultural” contra la crisis climática

Denver (EE.UU.), (EFE).- Peñalolén, una de las comunas de Santiago de Chile, está impulsando un “cambio cultural” para sensibilizar a sus ciudadanos sobre el combate contra la crisis climática, lo que le ha valido un reconocimiento internacional, explicó su alcaldesa, Carolina Leitao.

“Es muy importante hacer sensibilización y trabajar iniciativas que cambien nuestras conductas. Se requiere un cambio cultural muy importante”, dijo Leitao a EFE durante la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, celebrada en Denver (Colorado, EE.UU.).

La alcaldesa, quien también preside la Asociación Chilena de Municipalidades, ha impulsado desde hace 12 años un plan integral de protección al medioambiente que fue galardonado con el premio Desafío de Ciudades 2021-2022, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en América Latina.

Leitao detalló que su plan atiende el problema del cambio climático desde todos los ámbitos, como la reducción de residuos, aumentar el reciclaje, el ahorro energético y de agua, y la educación medioambiental en colegios y comunidades.

Opinó, sin embargo, que hay una “ciudadanía que todavía no tiene conciencia” climática, de modo que aún queda mucho trabajo por hacer para que las familias entiendan que “su aportación individual tiene un efecto global”.

“Cuando te dicen que te van a cortar el agua en verano es cuando la gente dice ‘la crisis llegó a mí'”, relató la alcaldesa, quien afirmó que a las autoridades no les gusta tener que llegar al punto de hacer cortes energéticos o de dejar de prestar servicios.

Leitao aconseja a los otros alcaldes que si no pueden combatir la crisis climática “en todos los ámbitos” empiecen por detectar el tipo de impacto que tiene el cambio climático en su municipio y diseñen estrategias para limitarlo.

Pero reivindicó que poco a poco se necesita un “cambio cultural”, así como alianzas para tejer estrategias con otros municipios, como el Pacto Global de los Alcaldes para el Clima, promovido por la Unión Europea.

La Cumbre de las Ciudades de las Américas es un nuevo foro regional creado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas de 2022 en Los Ángeles.

En su primera edición, celebrada en Denver (Colorado, EE.UU.) este jueves y viernes, acoge a más de 200 alcaldes del continente, como los de Ciudad de México, Bogotá, Miami, Río de Janeiro, Montevideo y Santo Domingo.