Penélope Cruz y Johnny Depp volverán a trabajar juntos en ‘Day Drinker’

Washington, (EFE).- La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a trabajar juntos en ‘Day Drinker’, anunció The Hollywood Reporter, según el cual se trata de un thriller de acción dirigido por Marc Webb (‘The Amazing Spider-Man’).

La cinta reunirá a dos intérpretes que ya compartieron pantalla en ‘Blow’ (2001), ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ (2011) y ‘Murder on the Orient Express’ (2017).

Según precisó el digital especializado, la productora Lionsgate lanzará las ventas internacionales del filme en el American Film Market, previsto en Las Vegas entre los próximos 5 y 10 de noviembre.

Se trata del proyecto de mayor nombre en el que se embarca Depp en Hollywood tras su polémico divorcio de la actriz Amber Heard.

La cinta sigue a dos personas que acaban conectadas “de formas inesperadas”: una trabaja en el bar de un crucero y la otra bebe durante el día, según el argumento facilitado. El proyecto se dio a conocer en marzo, pero entonces Sydney Sweeney y no Cruz figuraba como protagonista.

“‘Day Drinker’ combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc o dos actores mejor elegidos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”, dijo en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.