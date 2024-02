PEPE AGUILAR lanza “Hasta que me Duermo”, emotivo sencillo de Mariachi

Pepe Aguilar, el icónico cantautor mexicano-estadounidense ganador del Grammy, presenta su última obra maestra musical, “Hasta Que Me Duermo”. Esta sincera balada de mariachi profundiza en emociones intensas, mostrando el talento incomparable de Aguilar para transmitir sentimientos crudos a través de su música. El sencillo va acompañado de un vídeo musical visualmente impresionante que complementa perfectamente la conmovedora narrativa de la canción.

Con “Hasta Que Me Duermo”,Pepe Aguilar demuestra una vez más su capacidad para cautivar al público con su voz conmovedora y sus letras profundas. Compuesta por Pablo Preciado y producida, como siempre, por Pepe mismo, “Hasta Que Me Duermo” sigue la línea de un nuevo concepto de mariachi, moderno y fresco, que Aguilar ha creado para llevar esta tradición al futuro. La canción es el primero de tres sencillos previos al lanzamiento de su nuevo disco de material inédito en mayo. “Hasta Que Me Duermo” es un testimonio del legado perdurable de Aguilar en el mundo de la música mexicana y su compromiso inquebrantable de ofrecer interpretaciones auténticas y emocionalmente resonantes.

Además del lanzamiento de “Hasta Que Me Duermo”, Pepe Aguilar se complace en anunciar la próxima gira Jaripeo Hasta Los Huesos, que comenzará en marzo. Esta gira tan esperada contará con un cartel electrizante, que incluirá actuaciones de Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Antonio Aguilar hijo. El público puede esperar un espectáculo fascinante que combina elementos tradicionales del jaripeo, como suertes a caballo y corridas de toros, con la inolvidable música de la familia Aguilar.

La gira Jaripeo Hasta Los Huesos promete ser una emocionante celebración de la cultura y el patrimonio mexicano, llevando al público a un emocionante viaje a través del corazón y el alma de la música de mariachi. Con paradas planificadas en toda norteamérica, los fanáticos tendrán la oportunidad de experimentar la magia de Pepe Aguilar y su talentosa familia en vivo en el escenario.