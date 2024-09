Pepe Aguilar revela la razón por la cual no quería que su hija Ángela se casara

México, (Notistarz/AMEXI).- A más de un mes de haberse celebrado la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, salen a la luz nuevos detalles del enlace nupcial, y Pepe Aguilar reveló la razón por la cual no quería que su hija se casara.

Alrededor de esta boda existen muchos rumores, uno de ellos apunta que los jóvenes se casaban porque la más pequeña de la Dinastía Aguilar estaba esperando a su primer bebé, una teoría que se descartó por la familia.

Y aunque hubo mucho hermetismo en cuanto a los detalles, invitados y otros datos de la lujosa celebración, estos poco a poco se fueron destapando y fue Pepe Aguilar quien reveló la razón por la cual no quería que su pequeña se casara.

Durante una entrevista exclusiva con la revista “Vea”, el cantautor habló con sinceridad sobre lo que opina de su yerno, si le ayudó a pagar la lujosa y boda, pero sobretodo porque no quería que se casara la luz de sus ojos.

“Yo lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero se aman y así es la vida”, indicó, además agregó que Nodal no se hizo cargo de ningún gasto del enlace: “¿Qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?’”, indicó ante risas.

También expresó que antes de andar con Ángela no conocía el trabajo musical de Pepe Aguilar, aunque ha sido su hija quien se encargó de mostrársela.

“Seguramente se dará, porque Nodal, aunque no es muy fan, porque bueno, ya es porque oyó mi música, pero no la había oído y Ángela se encargó de que la oyera”.