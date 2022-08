Pepe Aguilar rompe el silencio sobre noviazgo de Ángela Aguilar con Gussy Lau

Miami, (Notistarz).- El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar rompió el silencio sobre el noviazgo que mantuvo su hija menor, la cantante Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau, el cual salió a la luz tras filtrarse fotografías de ambos besándose.

El intérprete expresó su sentir en una entrevista al programa “Despierta América” la cadena hispana Univisión, luego de la polémica levantada en torno a la relación de la cantante con Gussy quien es mayor que ella por más de 14 años.

“Sí, pues le afectó más a ella, ¿a mí qué? La vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí”, refirió en la emisión, además de indicar que él siempre estuvo al pendiente de su pequeña en todo momento.

“¡Claro!, ¡por supuesto!, no fue fácil para ella, es un aprendizaje, a la vida se viene a aprender”. Gussy era también uno de los compositores de los Aguilar, por lo que en la charla dejó entrever que no sabe aún que pasará con su relación laboral.

“Por el momento, todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida. Simplemente hay maneras de hacer las cosas y creo que la vida sigue. No pasa nada. Es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguir teniéndolo”, explicó.

“Creo que lo único que me queda decirles es que Dios los bendiga a los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos, porque creo que ambos aprendieron un buen”, refirió para cerrar el tema.

En abril pasado se hicieron públicas unas fotografías de la cantante al lado del compositor. Al respecto, Gussy aclaró que fue él quien subió las fotos en su Instagram con la opción de que solo pudieran verla algunas personas, pero que alguien las filtró.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, dijo en su momento Angela Aguilar a través de un video