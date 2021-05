Pepe Aguilar vuelve a los escenarios: “Compuse 87 canciones en el encierro”

Los Ángeles, (EFE News).- Pepe Aguilar es uno de los primeros artistas latinos que regresará a los escenarios con “Jaripeo Sin Fronteras”, una gira que recorrerá EE.UU. y México con un espectáculo tradicional que emplea a más de 150 personas, entre músicos y acróbatas.

“Es una necesidad artística, personal y familiar”, afirmó el cantante en una entrevista con Efe sobre la gira, que arrancará el 4 de septiembre en Arizona y en la que participarán sus hijos Angela y Leonardo.

Aguilar espera que para entonces pueda asistir el 100 % del público gracias al buen ritmo de la campaña de vacunación en Estados Unidos, aunque el artista también tiene programados conciertos en ciudades como Guadalajara y Monterrey (México) aunque con aforo limitado.

“En este encierro hice 87 canciones. Produje un disco para mi hija, otro para mí y para Leonardo, además de otros trabajos para un par de artistas de mi compañía y otros temas para televisión”, detalló.

Por eso, el músico no ha dudado en ser uno de los primeros en volver al ruedo. “Arrancamos con todo hermano”, aseguró desde Los Ángeles (California).

La familia llevará su “circo musical” a ciudades como Atlanta, Chicago y Las Vegas, con un espectáculo que retoma la tradición mexicana y que entre 2018 y 2019 vendió más de 600.00 boletos en EE.UU., lo que para Aguilar demostró el interés del público por un número “hecho a la antigua” que la gente “estaba esperando sin saberlo”.

“Tenemos a más de 150 personas, caballos, toros de lidia, una treintena de músicos, acróbatas… es un espectáculo hecho a la antigua, de esos grandes que ya no hay, único en su género”, describió.

Entre las novedades, habrá nuevos números de la mano de profesionales que han trabajado en el Circo del Sol y sus hijos “serán una parte muy importante del espectáculo” con temas inéditos.

“EN LA FAMILIA TENEMOS UNA DINÁMICA DE MUCHO RESPETO, NO ES FÁCIL”

El anuncio de la gira coincidió con la polémica en torno a su hija Ángela, por la forma en la que entonó el himno a México cuando lo interpretó antes de un combate de boxeo de “El Canelo”.

Pepe Aguilar defendió a su hija al asegurar que fue más lenta de lo habitual por la dificultad que supuso para ella en un gran estadio con problemas de sonido.

“Tenemos una dinámica de mucho respeto, aunque no es fácil -explicó Aguilar-. Desde muy chiquitos han vivido entre músicos y se han adaptado bien al espectáculo”.

De hecho, el artista cree que el relevo generacional es inminente y que entre el público “muchos desconectarán” cuando él cante porque estarán esperando la aparición de los jóvenes.

“Yo soy un vehículo que adopta el folclor de México, eso es lo que une a las familias, no yo. Es el interés por vivir los recuerdos, la nostalgia y la cultura que nos inculcaron nuestros ancestros y escuchábamos cuando estábamos chiquitos”, aseguró Aguilar.

