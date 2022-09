Pérdida de dientes puede impactar en lo físico y mental, afirman expertos

Adultos mayores pueden ser más propensos a perder dientes, sin embargo los golpes o una infección también son las causas principales de perder dientes

NotiPress.- Cerca del 60% de la población mexicana pierde dientes por no tener buena higiene dental o no acude al dentista a tiempo. Aunado a ello, el 80% de los adultos de la tercera edad en el país solo conserva 10 de los 32 dientes. Así lo demostraron los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Dental Mexicana (ADM) proporcionados a NotiPress por dentalia.

De acuerdo con los especialistas, existen diferentes causas de pérdida de los dientes a través del paso del tiempo, una de las más comunes son los traumatismos o golpes. Seguido de ello, las enfermedades infecciosas, entre ellas, la caries dentales y enfermedades periodontales afectan los tejidos de soporte de los dientes generando periodontitis o gingivitis.

El doctor Daniel Escudero, cirujano dentista y coordinador de especialidad de periodoncia y cirugía en dentalia destacó que la pérdida de dientes depende de la respuesta del organismo frente a una agresión bacteriana o física. “Indudablemente el retirar piezas dentales es la última opción para tratar de devolver la función, estética y salud dental de la boca de un paciente”, subrayó.

Respecto a la pérdida dental en adultos mayores, Escudero detalló que la presencia del dolor dental es recurrente y solo se puede evitar extrayendo las piezas. “Esta situación afecta no solo físicamente, también en lo psicológico; por tanto, la importancia de mantener los dientes en la boca fortaleciendo sus acciones de prevención y promoción”, indicó.

Para los expertos en dentalia, los dientes, si presentan un mal estado tras una revisión clínica y radiográfica, deben ser retirados de la boca. Existen diversos métodos, técnicas y soluciones que los odontólogos pueden ofrecer, desde una prótesis fija total o removibles.

Sin embargo, antes de pensar en estas opciones, existe un método denominado implante dental, que consiste en incrustar en la raíz del diente un cuerpo de titanio estéril para sustituir esta parte. Con ello, el diente perdido dentro del hueso puede brindar nuevamente una función y al mismo tiempo una estética para el bienestar mental del paciente.

Este procedimiento suele ser sencillo, rápido y sin dolor, lo cual consiste en colocar anestesia, realizar una pequeña incisión para preparar el hueso y poder recibir este tornillo. Ello sustituirá un corto tiempo el diente y puede ser la primera opción para poder rehabilitar la boca y poder olvidarse de tallar dientes para recibir un diente fijo o prótesis removibles.

Según los expertos en dentalia, tener una higiene bucal debe ser clave para mantener los dientes fuertes y no recurrir a una cirugía o esperar a que tengan un daño irreversible. No obstante, considerar el mejor procedimiento para proteger los dientes, también es clave para tener un tratamiento que se adapte a las necesidades de cada paciente.