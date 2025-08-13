36.6 C
McAllen
Wednesday, August 13, 2025
InicioInformación GeneralMéxicoPeriodistas y activistas mexicanos condenan el asesinato de seis periodistas en Gaza
MéxicoPoliticaPortada

Periodistas y activistas mexicanos condenan el asesinato de seis periodistas en Gaza

By El Periódico USA
0
164
Una persona enciende una vela durante la vigilia por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, este martes, en el monumento del Angel de la Independencia en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México, (EFE).- Unas 300 personas, entre periodistas, activistas y ciudadanos, se manifestaron este martes en Ciudad de México por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, ocurrido el domingo, al tiempo que exigieron justicia por los crímenes y los ataques contra periodistas que cubren el conflicto.

“¡Los periodistas en Gaza, no son un amenaza, los niños en Gaza, no son un amenaza!”, gritaron los manifestantes, quienes se reunieron en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, para realizar una vigilia por los periodistas asesinados en la que decenas de asistentes portaron veladoras y flores.

“¡A romper, a romper, relación con Israel!”, fue otra de las consignas que los periodistas mexicanos gritaron en solidaridad con los caídos de la cadenas Al Jazeera.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión el domingo y acusó a uno de ellos, el reportero de Al Jazeera Anas Al Sharif, de estar vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Los periodistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba “siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí” que consideraba “es un paso previo a su asesinato”.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025