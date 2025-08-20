28.1 C
McAllen
Wednesday, August 20, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosPerro de Servicio Bam Bam Reunido con su Dueño Tras Búsqueda en...
Información GeneralEstados Unidos

Perro de Servicio Bam Bam Reunido con su Dueño Tras Búsqueda en Toda la Ciudad

By El Periódico USA
0
5

CHICAGO, IL – Bam Bam, el perro salchicha de 14 años que actúa como perro de servicio y de apoyo emocional para Angel Santiago —un residente legalmente ciego de Chicago— ha sido devuelto sano y salvo a su hogar amoroso después de haber sido robado de un patio en Logan Square hace más de dos meses.

En la noche del 19 de agosto, Bam Bam fue entregado de forma anónima en la estación de policía del Distrito 16 en Jefferson Park. Los oficiales confirmaron su identidad a través de su microchip. El perro parecía estar en buen estado de salud y fue reunido con Santiago alrededor de las 9:30 p.m. Esa noche, ambos compartieron un emotivo reencuentro.

La historia conmovió a Chicago y movilizó a la ciudad: docenas de voluntarios hicieron campañas con volantes, grupos locales de bienestar animal y PETA ayudaron a recaudar una recompensa de hasta $6,000, y se reunieron cerca de $20,000 para financiar los esfuerzos de búsqueda y apoyo adicional.

Mientras los investigadores continúan siguiendo pistas, la identidad de las personas que devolvieron a Bam Bam —y si aceptarán la recompensa— sigue siendo desconocida. Hasta la fecha, no se han realizado arrestos.

Este reencuentro resalta el poder de la solidaridad comunitaria, la compasión y la perseverancia para traer a Bam Bam de regreso a casa.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025