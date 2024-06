Perú sueña con un Cueva en forma para buscar la hazaña ante Argentina

Redacción deportes, (EFE).- A los 32 años y sin tener equipo desde hace 8 meses, el creativo Christian Cueva se ha convertido en una de las grandes esperanzas de Perú para buscar este sábado una hazaña ante Argentina que le permita permanecer en la Copa América y romper la racha de malos resultados que arrastra desde el año pasado.

El ingreso de Cueva a los 79 minutos del partido que la Bicolor perdió el pasado martes por 0-1 ante Canadá fue tomado con efusividad por los seguidores de Perú e incluso el jugador tuvo la opción de lograr el empate en el tiempo añadido, con un disparo que el portero Máxime Crépeau evitó in extremis.

A pesar de los pocos minutos que estuvo en el terreno, el centrocampista mostró varios chispazos del juego que lo convirtió en una de las figuras de la selección peruana que se clasificó al Mundial de Rusia 2018 y disputó la repesca para Qatar 2022.

Los elogios no tardaron en aparecer, aunque se cuestionó, con un tono de ironía, que el seleccionador nacional, Jorge Fossati, haya tenido que recurrir a los más veteranos de sus convocados, entre los que también estuvieron Paolo Guerrero y André Carrillo, para buscar darle más dinámica y profundidad ofensiva a Perú.

“Me voy tranquilo y contento por el respaldo de mis compañeros y comando técnico. Me preparé para mejorar, independiente de lo que sucedió, con todas las cosas que pasaron antes de venir” comentó Cueva al termino de ese encuentro.

Fossati recibió críticas y comentarios adversos cuando incluyó al jugador “como invitado” en la lista de convocados que viajarían a Estados Unidos, ya que Cueva sufrió una lesión hace varios meses y luego se quedó sin equipo, tras dejar el Alianza Lima por problemas deportivos y personales.

Luego del partido ante Canadá, Fossati destacó que Cueva “demostró que la jerarquía está intacta, con muchas condiciones”. “Ya en este partido tuvo destellos de su categoría. Hizo cosas muy buenas. Me ilusionó con respecto al futuro”, declaró el seleccionador peruano.

En el encuentro ante Canadá, Cueva sumó 99 partidos con Perú, por lo que si juega el sábado ante Argentina, entrará en la exclusiva lista de jugadores que han tenido al menos cien participaciones con la Bicolor, que es encabezada por Yoshimar Yotún, con 129, y Paolo Guerrero, con 122.

Además, Cueva es junto con Carrillo el segundo jugador que más asistencias a dado para Perú en la Copa América en el siglo XXI, con 4, una menos que Guerrero, quien es el segundo máximo goleador peruano en el torneo continental, con 14 anotaciones, solo una menos que el mítico Teodoro ‘Lolo’ Fernández.

Con su ingreso frente a Canadá, Cueva también llegó a 24 partidos con Perú en la Copa América, solo tres menos que Guerrero, que empata en la primera posición con Yotún, ausente de este torneo por lesión, y a uno del portero Pedro Gallese.