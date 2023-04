Peso Pluma: “Ahora todos los artistas me llaman para hacer corridos”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Tras convertirse en el primer mexicano en liderar la lista global de Spotify y haberse presentado en el Festival de Coachella, al cantante Peso Pluma le llueven las propuestas de colaboraciones. “Ahora todos los artistas quieren hacer corridos”, contó en una entrevista a EFE.

“Estoy muy contento de que mi música se esté haciendo mundial, creo que hemos dejado de lado el término ‘regional mexicano’ y ya solo es música mexicana. Ahora todos los artistas me llaman porque quieren hacer corridos”, dijo el artista.

Hassan Emilio Kabande Laija es el nombre real del joven de 23 años nacido en Zapopan (México) que se ha convertido en un fenómeno musical con su voz rasposa y con sus polémicos “corridos bélicos”.

Con tan solo tres años en la industria, el cantante ha logrado posicionar su música entre las más escuchadas de las plataformas musicales y ha sido parte de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en cinco ocasiones, una marca nunca antes alcanzada por un mexicano.

“Hay muchas personas que abrieron el camino para que todo lo que estoy haciendo yo pueda ser así de grande. Muchas personas pavimentaron esa calle y ahora nosotros estamos en la nuestra, hacemos lo que nos toca hacer y lo que nos gusta”, aseguró.

Kabande ha hecho canciones junto otros exponentes actuales de los también llamados “corridos tumbados” como Natanael Cano y Junior H, pero también con reguetoneros como Blessd, Yng Lvcas y el productor Ovy On The Drums.

ROMPIENDO LA BARRERA DEL REGUETÓN MEXICANO

“Yo estoy entrando mucho al bellaqueo, estamos rompiendo el estigma de que el mexicano no es bueno haciendo reguetón”, declaró el intérprete de “Azul”, quien ya ha triunfado en el género con canciones como “La bebé”, otro de sus éxitos virales más recientes.

En Coachella, Peso Pluma se reunió con Becky G en el escenario principal para cantar el tema “Chanel” y vivió una “experiencia indescriptible” al ser su primera aparición en un festival.

Ahí coincidió con el reguetonero Eladio Carrión y con Bad Bunny, y sin afirmar ni negar un proyecto con ellos, el mexicano comentó que “se vienen colaboraciones con gente grande”.

“Estoy emocionado de que a todas estas figuras les guste lo que hago”, aseveró el cantante.

UN NUEVO SELLO “ROSA PASTEL”

Este jueves Peso Pluma se prepara para actuar en los Latin American Music Awards (Latin AMAs) que se llevarán a cabo en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), y también para lanzar el sencillo “Rosa pastel” junto a su compatriota Jasiel Nuñez.

“Estoy emocionado porque es un tema que la misma gente hizo viral y que solo cantábamos en los conciertos. El público moría porque lo grabáramos y aquí lo tienen”, apuntó Peso Pluma.

El corrido fue escrito por ambos y lo acompaña un video cuyo rodaje se realizó en Ámsterdam (Países Bajos). Fue durante su estancia en la ciudad europea que el intérprete se dio cuenta del alcance que realmente estaba teniendo su música.

“Mucha gente que no era mexicana estaba pidiendo fotos y se nos acercaba para decirnos que estamos haciendo las cosas bien, eso nos da motivación”, expuso.

Nuñez es el primer artista firmado por Doble P Records, el nuevo sello discográfico liderado por el propio Kabande, con el que pretende impulsar su música y a nuevos talentos.

Kabande es consciente de que la fama y el reconocimiento le han llegado de forma veloz y para no caer en lo efímero pretende seguir trabajando “con pasión”.

“El crecimiento ha sido muy rápido, hemos vivido muchos cambios dentro del equipo y del proyecto, pero simplemente quiero seguir el camino que teníamos desde el principio, yo quiero hacer reguetón, rap, hip-hop sin olvidar nuestras raíces porque es lo que la gente está esperando”, dijo.

Este verano el cantante espera desvelar su tercer álbum de estudio y tiene agendadas una veintena de conciertos en Estados Unidos, donde pasará por ciudades como San José (California), Seattle (Washington) y San Antonio (Texas), entre otras.