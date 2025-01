Peso Pluma recibirá el premio BMI Champion en los BMI Latin Awards 2025

Miami, 29 ene (EFE).- El cantante mexicano Peso Pluma será galardonado con el premio BMI Champion en los BMI Latin Awards 2025, que se celebrarán el jueves 6 de marzo en Miami Beach (Florida), indicó este miércoles la organización.

El reconocimiento, que será presentado por el presidente y director ejecutivo de Broadcast Music, Inc (BMI), Mike O’Neill, y el vicepresidente de Música Latina del Departamento Creativo de BMI, Jesús González, “celebra el meteórico ascenso del artista al estrellato internacional y su papel fundamental en la popularización de la música mexicana más allá de las fronteras latinas”.

La organización indicó también que honrará a Tito Double P con el premio BMI Impact por su contribución al éxito de Peso Pluma y por forjar su propio camino como uno de los nuevos artistas más populares del género.

“El extraordinario éxito de Peso Pluma no sólo ha reconfigurado el panorama de la música mexicana, sino que también la ha impulsado a la escena mundial”, manifestó González en un comunicado de prensa.

“Su sonido innovador y su innegable influencia han abierto nuevas puertas para la música latina y estamos felices de celebrar su éxito junto a Tito Double P, cuya dedicación y talento han jugado un papel clave en la trayectoria de Peso Pluma, a la vez que han marcado el comienzo de su propia e impresionante carrera”, agregó.

Originario de Guadalajara (México), Peso Pluma se ha convertido en una fuerza líder en la música latina con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha hecho historia como el primer artista mexicano en encabezar la lista Daily Top Artists México de esa plataforma.

Su álbum ‘Génesis’ rompió récords de reproducción y le valió su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2024, y tras el éxito de su álbum debut, Peso Pluma lanzó su segundo álbum, ‘Éxodo’, que también fue nominado al Grammy y con el que realizó una gira por Estados Unidos con más de 35 funciones en todo el país.

El premio BMI Champion lo han recibido otros artistas como SZA, Khalid, Residente, Sebastian Krys, Inflo, Mark Ronson y Keith Urban.

Por su parte, Tito Double P, estrella emergente de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit, ha dejado huella en la música mexicana con su acelerado ritmo bélico y su sonido único influenciado por artistas como Los Tucanes de Tijuana y Alfredo Olivas.

Al recibir el premio BMI Impact, Tito Doble P se une a Edgar Barrera, Ice Spice, Arlo Parks, RAYE, P2J y Tems, entre otros ganadores anteriores.

Los BMI Latin Awards 2025 no solo reconocerán a Peso Pluma y Tito Double P, sino que también honrarán a los compositores y las editoras de las canciones latinas más tocadas del año pasado en Estados Unidos.