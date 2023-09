Peso Pluma y Jhayco hablan de los ardientes reencuentros con una expareja en “Ex-Special”

Ciudad de México, (EFE).- El cantante puertorriqueño Jhayco (Jhay Cortés) y el mexicano Peso Pluma lanzaron el tema “Ex-Special”, un reguetón sobre las expareja “especiales” con las que es difícil romper el contacto.

La canción tiene el característico sonido de Jhayco, que es garantía de éxito, y además suma la particular voz del artista de corridos tumbados que más suena internacionalmente en este momento, Peso Pluma.

La letra del tema relata de manera ardiente los encuentros de una expareja que incluso es infiel a sus actuales parejas porque no pueden evitar verse.

El mexicano Peso Pluma, que lanzó en junio su disco “Génesis” con éxitos virales como “Lady Gaga” o “Rosa Pastel”, originario del estado de Jalisco, oeste de México, y cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, de 23 años, es el artista del momento, el más cotizado y uno de los más escuchados a nivel mundial.

El cantante mexicano se ha convertido en un fenómeno musical con su voz rasposa y con sus polémicos “corridos bélicos”.

Además, se convirtió en el primer mexicano en liderar la lista global de Spotify, y se presentó en el icónico y reconocido mundialmente festival Coachella de California, Estados Unidos.

Por su parte, el productor y compositor puertorriqueño Jhayco cuenta con una carrera de peso a sus espaldas en la que ha logrado mezclar su particular sonido con artistas de diversos géneros como Bad Bunny, Buscabulla o Skrillex.

Ya se había adentrado en el mundo de los corridos de manera pionera al colaborar con Iván Cornejo.