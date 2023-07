Peter Lanzani debutará como director y protagonizará una película sobre Luca Prodan

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor argentino Peter Lanzani protagonizará y debutará como codirector de una película biográfica del ícono del rock argentino Luca Prodan, creador del grupo Sumo.

Lanzani, quien ha tenido el reconocimiento internacional por su interpretación del abogado argentino Luis Moreno Ocampo en la película “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, dirigirá y escribirá el guión del filme junto a Martín Fisner.

La historia biográfica seguirá los primeros años del músico rebelde nacido en Roma en el seno de una familia de clase alta que en la década de 1980 se convirtió en una referencia del rock, punk, reggae y el ska hasta su muerte con 34 años.

La cinta tendrá como productor ejecutivo a Armando Bo, director de películas como “The Last Elvis” (2012) o “Animal” (2018) y ganador al óscar de mejor guión por su trabajo en la cinta de Alejandro González Iñárritu, “Birdman” de 2014.

Será la casa productora de Bo fundada en 2005, Rebolucion, la encargada de llevar a cabo el proyecto.

La rebeldía y los excesos marcaron la vida del músico que con tan solo nueve años tuvo que abandonar su hogar en Italia para estudiar en el exclusivo internado de Gordonstoun de Escocia, donde estudiaba el rey de Inglaterra Carlos III.

A los 17 años huyó del colegio sin terminar formalmente sus estudios y tras deambular por Europa y ser buscado por la Interpol, su madre lo encontró en Italia adicto a la heroína.

Contemporáneo con agrupaciones como Joy Division, Wire o The Fall, Prodan fundó en Londres su primera banda New Clear Heads en 1972.

El músico llegó a Argentina en 1980 buscando una salida a sus adicciones e impulsado por la ilusión del reencuentro con su amigo de la infancia Timmy McKern.

Ahí formó la banda Sumo, junto a Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato, que se convirtió en un ícono del underground argentino.

Prodan fue hallado muerto en 1987 en la habitación que alquilaba y aunque la prensa informó que había fallecido a causa de un paro cardíaco atribuido a la cirrosis hepática que padecía, existe el rumor de que falleció por una sobredosis de heroína.