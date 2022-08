Petro cree que Colombia y México pueden ser ejes de la unidad latinoamericana

Bogotá, (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que su país y México pueden ser los “ejes fundamentales” de la unidad latinoamericana y valoró la interconexión que hay entre ambas naciones.

Así lo aseguró el mandatario colombiano tras recibir en la Casa de Nariño de Bogotá, sede del ejecutivo, al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con quien se reunió este lunes tras haber sido investido presidente el domingo, junto a la primera dama mexicana, Beatriz Gutiérrez.

“El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana”, dijo Petro en un video compartido por la Cancillería mexicana.

El presidente colombiano agregó que la unidad latinoamericana puede convertirse en “una voz grande en el universo que permita que nuestras culturas, nuestra sangre, nuestras luchas puedan tener éxitos, puedan avanzar, y podamos ser eso que decía (el filósofo mexicano José) Vasconcelos: la raza cósmica, la unidad de la sangre del mundo”.

Igualmente, aseguró que Colombia y México tienen “historias generalmente comunes, culturas indudablemente interconectadas, problemas similares”.

En el discurso que dio el domingo, Petro afirmó que “la unidad latinoamericana no puede ser una retórica”, razón por la cual hizo un llamado a la unión para que la región sea fuerte en un “mundo complejo”.

“Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo alguna vez Simón Bolívar: ‘La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros’. Que se acabe la división de América Latina. Pero la unidad latinoamericana no puede ser una retórica, un mero discurso”, afirmó Petro en su discurso.

El mandatario colombiano, que sucedió en el cargo a Iván Duque, aseguró el domingo que para Latinoamérica es “hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos”.

“Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que soñaron nuestros héroes, como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre y O’Higgins. No es una utopía ni es romanticismo”, añadió.

En esa línea, además de su encuentro con Ebrard, el mandatario colombiano se reunió en su primer día como presidente con su homólogo chileno, Gabriel Boric, entre otros funcionarios de varios países que asistieron a su investidura.