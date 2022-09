Petro pide ante la ONU acabar la “irracional” guerra contra las drogas

Naciones Unidas, (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes en su intervención en la septuagésima séptima Asamblea General de las Nacionales Unidas acabar la “irracional” guerra contra las drogas que, además, según dijo, está destruyendo la selva amazónica y haciéndole daño a su país.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad”, dijo Petro en su primera intervención en una Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente de Colombia.

El mandatario aseguró además que “la guerra contra las drogas ha fracasado” y que “la lucha contra la crisis climática ha fracasado”.

“¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria, ayúdennos, sin hipocresías, a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta”, expresó.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante su discurso, el presidente colombiano aseguró que “la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida” y puso como ejemplo el uso del herbicida glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia.

“Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca muere un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte”, expresó.

En ese sentido, Petro calificó de “hipócrita” el discurso de los países desarrollados para salvar la selva, que “se quema mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella”.

El mandatario lamentó que los científicos “dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos” y por culpa de la guerra, no se tomaron “las medidas necesarias”.

“Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak, y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas”, expresó.

En ese sentido, Petro recalcó que “las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática” y les han mostrado a las potencias “cuan dependientes son de lo que acabará con la especie humana”.

“Si observan que los pueblos se mueren de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan. Los expulsan como si no fueran seres humanos”, señaló.

Petro también dijo que “el desastre climático matará centenares de millones de personas” y dijo que su principal causa es “el capital”, así como “la lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, producir cada vez más, y para que algunos ganen cada vez más”.

En su defensa de la selva amazónica, propuso que se usen con ese fin recursos de la comunidad internacional, en una especie de trueque de “deuda por vida, por naturaleza”.

“Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes no quieren”, subrayó. EFE

