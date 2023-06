PGA Tour, DP World Tour y LIV anuncian una nueva entidad comercial para unificar el golf

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El PGA Tour, DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario del circuito LIV Golf, han anunciado este martes un acuerdo histórico para unificar el juego del golf a nivel mundial.

“Las partes han firmado un acuerdo que combina los negocios y derechos comerciales relacionados con el golf del PIF (incluido LIV Golf) con los negocios y derechos comerciales del PGA Tour y el DP World Tour en una nueva entidad con ánimo de lucro, de propiedad colectiva, para garantizar que todas las partes interesadas se beneficien de un modelo que ofrezca la máxima emoción y competición entre los mejores jugadores del juego”, anunciaron los tres en un comunicado.

Este inesperado movimiento acaba con meses de enfrentamiento abierto y choque frontal entre el PGA Tour y el controvertido LIV Golf, una iniciativa respaldada por Arabia Saudí y que aspiraba a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el tour con base en Estados Unidos.

La renuncia de jugadores del máximo nivel al PGA Tour camino de un LIV Golf con premios económicos mucho más suculentos abrió una grieta enorme en el mundo de golf que ahora parece cerrarse.

“Después de dos años de perturbaciones y distracción, éste es un día histórico para el deporte que todos conocemos y amamos”, afirmó el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan.

“Esta asociación transformadora reconoce la inmensurable fortaleza de la historia, el legado y la competición profesional del PGA Tour y lo combina con el PGA Tour y el LIV -incluyendo el concepto del golf por equipos- para crear una organización que beneficie a los golfistas, a los socios comerciales y benéficos y los aficionados”, añadió.

Monahan sostuvo que este acuerdo muestra que todos “están comprometidos” con garantizar el futuro del golf.

Por su parte, Yasir Al-Rumayyan, el gobernador del PIF, asegura que es “un día muy emocionante” para el mundo del golf.

“Estamos comprometidos a unificar, promover y hacer crecer el golf en todo el mundo ofreciendo el producto de más alta calidad a millones de fans de toda la vida mientras cultivamos nuevos fans. No cabe duda de que el modelo del LIV ha sido positivamente transformador para el golf. Creemos que hay oportunidades para que este deporte evolucione mientras mantiene su tradición e historia”, añadió.

El primer efecto inmediato de este acuerdo es la resolución de las causas legales pendientes que existían entre el PGA Tour, el LIV Golf y el DP World Tour. De este pacto saldrá una nueva organización para liderar el golf mundial de la que todavía no se conoce el nombre.

“La nueva entidad trabajará para asegurar un calendario cohesionado de eventos que será emocionante para los seguidores, los patrocinadores y todas las partes interesadas”, afirmaron.

También señalaron que los jugadores que dejaron el PGA Tour y el DP World Tour para marcharse al LIV Golf podrán regresar a esos circuitos.

“Todas las partes trabajarán en los próximos meses para finalizar los términos del acuerdo con detalles por ser anunciados en su debido momento”, indicaron.

En mayo de 2022, el PGA Tour dio un importante paso al frente en su lucha con el LIV Golf al negar el permiso para que los jugadores de su tour pudieran competir en el primer evento de la iniciativa saudí.

Ello ocasionó sanciones y el abandono del PGA Tour rumbo del LIV Golf de jugadores muy destacados como el español Sergio García, Los estadounidenses Brooks Koepka, Dustin Johnson y Phil Mickelson, los ingleses Ian Poulter y Lee Westwood o el mexicano Abraham Ancer, entre otros.

Desde entonces no dejaron de crecer las polémicas y la rivalidad entre los partidarios del LIV Golf y los defensores del PGA Tour -como el español Jon Rahm o Tiger Woods- hasta la firma de este acuerdo que anuncia una nueva fase para el golf mundial.