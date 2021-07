Phelps ve “impresionante” la trayectoria de Dressel

Tokio, (EFE).- El exnadador estadounidense Michael Phelps calificó hoy de “impresionante” la trayectoria de su compatriota Caeleb Dressel, y afirmó que solo “el tiempo dirá” si este es capaz de arrebatarle el trono de mejor nadador de todos los tiempos.

Phelps, quien se retiró tras los Juegos de Río en 2016 y está asistiendo a los de Tokio como comentarista deportivo, destacó los logros de Dressel en los últimos años, en los que está “nadando cada vez más rápido y mejorando en todos los aspectos técnicos”.

Preguntado sobre si el nadador de 24 años podría sucederle en la cumbre de la natación mundial que quedó vacante sobre su retirada, Phelps dijo que “solo el tiempo lo dirá”, en un encuentro con medios celebrado en un stand de Olympus, uno de los patrocinadores de los Juegos.

“Es divertido verle nadar así”, dijo Phelps, quien añadió que Dressel tiene la oportunidad de “lograr algo especial” en unos Juegos donde aspira a colgarse seis medallas de oro.

La leyenda de la natación mundial confesó que le es “extraño” asistir a unos Juegos sin competir, y valoró que la cita deportiva “se haya podido celebrar” pese a la crisis sanitaria mundial del coronavirus.

El deportista con más medallas olímpicas en su haber, no obstante, señaló que la ausencia de público debido a la pandemia “podría ser uno de los motivos por los que estamos viendo marcas por debajo de otras anteriores”, al faltar “ese apoyo extra desde las gradas”.

Phelps también destacó la necesidad de que los deportistas “cuiden más de su salud mental” y de que se les permita hablar de forma pública de problemas como los que atravesó él mismo, entre ellos una depresión aguda.

“Siempre había pensado que si eres vulnerable, estás mostrando una debilidad, pero luego me di cuenta de que la única forma de crecer es ser vulnerable”, dijo el exnadador, a quien ese cambio de perspectiva “le cambió la vida”.

Destacó también los pasos en ese sentido de la tenista nipona Naomi Osaka, quien el pasado mayo se plantó en Roland Garros y anunció que no daría ruedas de prensa por razones de salud mental.

“Creo que es algo muy poderoso, ser capaz de mostrar tu propia vulnerabilidad de tu propia forma, cambia las reglas del juego”, dijo el estadounidense.