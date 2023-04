Piden ayuda para regresar a Bionce a Mission

• Fue asesinada durante una visita a China, Nuevo León

(Redacción)

McAllen.- Una hermana de Bionce Amaya Cortez, muerta en un rancho de Nuevo León, creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a repatriar el cuerpo de regreso a Mission, Texas, donde residía.

Su hermana Flor, a través de la organización GoFundMe expresó: “Ayúdenos a regresar a Bionce a casa, como familia estamos devastados, jamás pensamos que sus mismas amistades serían las que le quitarían su vida; aun no logramos entender el porqué si ella les pedía ayuda, la fueron a tirar en un rancho. Demasiadas preguntas sin respuestas. Necesitamos traerla desde Monterrey, Nuevo Leon MX, a Mission Texas y darle cristiana sepultura para que ya pueda descansar en paz.”

De acuerdo con información previa proporcionada por la Agencia EFE, Flor Esthela Cortez Garibay, madre de Bionce, estableció que su familia es originaria de China, Nuevo León, por lo que su hija viajó a ese lugar para pasar unos días de descanso y visitar a los familiares que tienen en ese sitio.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, sólo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.

Comentó que la joven es residente de Mission, Texas, pero nació en General Bravo, Nuevo León.

“Nosotros somos del pueblo de China, mi papá, todos mis familiares, y ella fue para Semana Santa. Se fue con dos amigas de ella para el pueblo”, dijo.

La mujer teme que su hija haya sido víctima de un delito porque todas las personas que se supone andaban con ella están en sus respectivos domicilios y Bionce Amaya es la única desaparecida.

MAS DESAPARICIONES

En China, Nuevo León, el 25 de febrero desapareció un grupo de tres mujeres, también residentes de Texas, identificadas como Maritza Trinidad y Mariana Pérez Ríos, así como Dora Alicia Cervantes Sáenz.

De acuerdo con un estudio revelado recientemente por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, entre 2015 y 2021, el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México creció a casi el triple, al pasar de 1.043 casos anuales a 2.729 casos en estos 6 años.