Piden declarar a Florida en emergencia habitacional por espiral de precios

Miami, (EFE).- Las voces para que las autoridades de Florida (EE.UU.) actúen frente a la falta de viviendas asequibles en un estado en el que el negocio inmobiliario están en plena expansión crecen, especialmente con el fin de regular y controlar las subidas de los precios de los alquileres inmobiliarios.

“Cada vez más Florida se hace inasequible para los floridanos debido a esas excesivas subidas de los alquileres”, escribió este sábado en Twitter el representante demócrata en el Congreso de Florida Carlos Guillermo Smith.

Smith escribió una carta al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, pidiéndole que declare el estado una emergencia en vivienda y como respuesta recibió de una portavoz estatal una crítica a la política del Gobierno federal de Joe Biden contra la covid-19 y los “confinamientos”.

Comprar una casa o apartamento en Florida es algo imposible para miles de familias y la única otra opción, pagar un alquiler, también, debido a las subidas de precios repentinas e incontroladas que aplican muchos propietarios y la escasez de oferta.

Según la organización The Gap, en EE.UU. faltaron el año pasado 6,8 millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles para los inquilinos de muy bajos ingresos, los que están en la línea de pobreza o por debajo, pero el problema no es privativo de esos hogares, sobre todo en ciudades como Miami y Las vegas.

En el mapa de The Gap (la brecha), Florida aparece de color rojo oscuro, con solo 28 viviendas de alquiler por cada 100.000 personas de ingresos extremadamente bajos, pero Nevada, con 20 viviendas por cada 100.000, es el peor de todos los estados del mismo grupo.

ESPECULACIÓN O LIBRE MERCADO

Los otros son Texas, Arizona, California, Colorado, Oregón y Delaware. El promedio nacional era el año pasado de 37 viviendas por cada 100.000 inqulinos de muy bajos ingresos.

El representante Smith denunció que está habiendo “especulación” con los precios de las viviendas de alquiler y recordó que en Florida hay leyes estatales que protegen a los consumidores de esos abusos. “Es hora de que las usemos y apliquemos”, subrayó.

En su carta al gobernador republicano para pedirle acciones contra la especulación con los precios de los arrendamientos, Smith incluyó la declaración de un estado de emergencia que permitiría frenar los abusos de los propietarios.

En ese mismo sentido, la Junta Municipal de St. Petersburg, en el área metropolitana de Tampa (costa oeste de Florida), votó esta semana por analizar la declaración del estado de emergencia en vivienda en la ciudad para abordar el problema de las rentas inasequibles.

Si se aprobara la declaración, se abriría la puerta a un control de los precios e incluso podría congelar las subidas de las rentas por hasta un año.

Solo uno de lo seis concejales votó en contra de una medida que el sindicato de arrendatarios de St. Petersburg dijo apoyar.

La declaración de emergencia permitiría declarar “especulación” cualquier subida anual superior al 10 %.

El representante Smith consideró en su carta que la crisis se debe a la combinación de unos salarios bajos que no reflejan el costo de vida en este estado, los recortes de los fondos públicos para vivienda asequible y la escasa entrega de asistencia para pagar la renta a personas que perdieron sus escasos recursos al inicio de la pandemia.

En septiembre pasado, según un índice de S&P Dow Jones relativo a 20 zonas metropolitanas del país, Phoenix, en Arizona, y Tampa y Miami, en Florida, registraron por ese orden las mayores subidas interanuales en los precios de la vivienda: un 33,1 %, un 27,7 % y un 25,2 %, respectivamente.

“Los precios de los alquileres y de las casas están subiendo a un nivel casi sin precedentes y eso esta creando una crisis”, dijo en un informe publicado recientemente por la Florida Atlantic University el economista Ken H. Johnson, decano asociado de la Facultad de Negocios.