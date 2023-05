Pimpinela arranca la tercera y última parte de su “Gira 40 Aniversario”

Miami, (Notistarz).- El dueto argentino Pimpinela inició la tercera y última parte de su “Gira 40 Aniversario”, la cual comenzó en octubre de 2021 y finalizará el próximo 15 de septiembre en uno de los foros más emblemáticos de España, el Wizink Center de Madrid.

Más de 50 ciudades en 15 países con sold out días antes de cada evento, ratifican una vigencia y convocatoria pocas veces vistas en un artista después de cuatro décadas sobre los escenarios. Además, el dueto dejó memorables momentos en los diferentes escenarios que pisó.

Después de Ecuador y Panamá fue en el Movistar Arena de Santiago de Chile donde familias enteras con miembros de todas las edades cantaron junto al dúo desde sus grandes clásicos como “Olvídame y pega la vuelta”, “A Esa”, “Valiente” y “La Familia”, hasta sus nuevos éxitos “Traición”, “Cuando lo veo” y el recién estrenado “Lloro”.

La “Gira 40 Aniversario” se completará en Guatemala, Perú y Uruguay, finalizando en España donde pondrán punto final a este espectáculo durante los meses de agosto y septiembre, destacándose el Wizink Center de Madrid, el Festival Starlite de Marbella y el Coliseum de Barcelona, entre otros.

El dúo no se detiene. Ya está en pleno proceso de pre-producción su nuevo concierto “Siempre Juntos Tour”, que se estrenará el 22 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, según se informó en un comunicado.

Y continuará en varias ciudades de punta a punta de Estados Unidos como Miami, Orlando y New York, y la costa oeste en Los Ángeles, Riverside y San Diego, hasta llegar a Texas, con presentaciones en Houston, McAllen y San Antonio.

Será República Dominicana quien reciba también el nuevo espectáculo de los hermanos Galán finalizando el mes de noviembre.

Su equipo de producción está también trabajando en varias propuestas para hacer la serie con la historia de dos hermanos, hijos de emigrantes españoles que sobreponiéndose a mil obstáculos, lograron cumplir el sueño familiar: llevar su música por todo el mundo.