Pinecrest Gardens, en Florida, rinde tributo a Celia Cruz en su centenario

Miami, (EFE).- Los famosos Jardines de Pinecrest en Florida han anunciado la celebración el 31 de enero y 1 de febrero de 2025 de un homenaje a la cantante cubana Celia Cruz (1925-2003), conocida como ‘la reina de la salsa’, con motivo del centenario de su nacimiento.

El evento promete ser una verdadera fiesta de la música y tendrá a la artista española Lucrecia interpretando a Celia Cruz, acompañada por los Celia Cruz All Stars, según los organizadores.

Los asistentes podrán disfrutar de los arreglos musicales que hicieron famosa a La Sonora Matancera, así como de los grandes éxitos de la ‘Guarachera de Cuba’, recreando la atmósfera vibrante de la época dorada de la música latina, reza un comunicado.

Lucrecia Pérez Sáez, conocida artísticamente como Lucrecia, comenzó su viaje musical a los siete años de edad, y ha sido aclamada como sucesora de Celia Cruz.

Nacida en La Habana (Cuba) y nacionalizada española, Lucrecia ha colaborado con muchos de los nombres más importantes de la música, como la propia Celia Cruz, Paquito D’Rivera, Chano Domínguez, Joaquín Sabina, Willy Chirino, Chavela Vargas, Israel Cachao López, entre otros.

Su álbum titulado ‘Álbum de Cuba’ fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Premios Grammy Latinos de 2010 y entre sus colaboraciones más notables está la de ‘Cachao: The Last Mambo’, un álbum ganador en los Premios Grammy Latinos de 2011 y los Premios Grammy de 2012.

Lucrecia estará acompañada por la banda Celia Cruz All Stars, un colectivo de músicos talentosos con varios artistas que compartieron alguna vez el escenario con ‘la Guarachera de Cuba’ durante su carrera, y quienes rinden homenaje a sus éxitos clásicos con un toque moderno, celebrando su atractivo e influyente legado musical.

La actuación se llevará a cabo en el histórico anfiteatro Banyan Bowl, un lugar diseñado acústicamente bajo una espectacular cúpula geodésica, que crea el escenario perfecto.

Antes del concierto, la Galería Hibiscus, en el interior de los jardines, abrirá sus puertas para una exposición documental que retrata la vida y carrera de Celia Cruz. Los visitantes podrán admirar fotografías históricas y recuerdos personales, entre ellos, el icónico ‘Vestido de la Cucaracha’.

Esta exhibición, disponible desde el 7 de diciembre de 2024 hasta el 2 de febrero de 2025, servirá como antesala al concierto, sumergiendo al público en la Habana de los años cincuenta y permitiendo apreciar el legado de Celia Cruz de una manera más profunda, indica la nota.

“Es un privilegio trabajar junto a la Fundación Celia Cruz para llevar a cabo esta celebración emblemática. Celia Cruz es un icono cultural que sigue inspirando a generaciones”, expresó Cristina Blanco, directora ejecutiva de Pinecrest Gardens.

“Es un tributo adecuado a una mujer que aportó tanta alegría al mundo y cuya música aún resuena en nuestra comunidad”, agregó Blanco.

Las festividades oficiales del centenario, organizadas por Celia Cruz Estate y la Fundación Celia Cruz, comenzarán en octubre de 2025 y continúan hasta fines de 2026.

Celia Caridad Cruz y Alfonso, más conocida como Celia Cruz, se convirtió el pasado 8 de agosto en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de Estados Unidos.