Piso 21 anuncia “Los Muchachos Tour”  por EE.UU

* El grupo colombiano arrancará en Nueva York el 8 de septiembre

Miami, (Notistarz).- El grupo urbano colombiano Piso 21 anuncia su gira por Estados Unidos “ Los Muchachos Tour” que irá del 8 de septiembre al 1 de octubre empezando en Nueva York y finalizando en Dallas.

Las otras ciudades donde Piso 21-uno de los grups más prolíficos de la música latina- irá con “Los Muchachos Tour” son: Chicago, Miami, Orlando, Los Angeles y Houston.

Piso 21 llevará a Estados Unidos un repertorio de canciones exitosas que han generado más de 11 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Los miembros de Piso 21 son cantantes, compositores, productores y multiinstrumentistas, todos talentos distintivos que se ganaron el respeto dentro de la industria musical a su llegada en 2012. Ese mismo año, obtuvieron una nominación como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy.

Esta gira inicia “la asociación entre Loud And Live y Tesa Entertainment, con Loud And Live como promotor exclusivo en los EE. UU. y Tesa Entertainment como la agencia de contratación de Piso 21 en asociación con el equipo de administración global del grupo, Three Six Zero.”, señaló un comunicado de prensa.

El grupo ha tenido varias colaboraciones con estrellas como Maluma, Paulo Londra, Myke Towers, Feid, Nicky Jam, Christian Nodal, Manuel Turizo, Danny Ocean, Santa Fe Klan, Black Eyed Peas y Carin Leon. Su más reciente álbum, “777”, fue lanzado en octubre de 2022 y debutó en el top 10 a nivel mundial en la lista “Top Álbumes Debut Global” de Spotify, recibiendo un gran apoyo en todas las plataformas.

El sencillo más destacado del álbum, “Los Cachos” (con Manuel Turizo), ha acumulado más de 315 millones de reproducciones y actualmente se encuentra entre los 5 primeros en la lista Latin Pop Airplay de Billboard.