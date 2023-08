PISO 21 recibe dos nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latia 2023

(Miami, FL) – Uno de los grupos más prolíficos de la música latina, Piso 21, ha recibido dos nominaciones para los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en las categorías Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo y Álbum “Latin Pop” del Año por su álbum, 777. Las nominaciones fueron anunciadas hoy en En Casa con Telemundo, y a través de las plataformas digitales de la cadena. La ceremonia de premiación será transmitida en vivo desde Miami, FL el jueves 5 de octubre a través de Telemundo.

Piso 21 se ha consolidado como un grupo de artistas capaces de crear canciones que no sólo conectan con sus fans, sino que también resuenan en el mercado global. Hasta ahora, el supergrupo de renombre internacional ha disfrutado de un impresionante repertorio de canciones exitosas que han acumulado más de 10 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

El mes pasado, Piso 21 y el fenómeno de la música mexicana Gabito Ballesteros se unieron para su más reciente éxito “Me Liberé”, en el que crearon la fusión perfecta de ritmos regionales mexicanos y reggaetón. A principios de este año, el supergrupo volvió a hacer historia al unir fuerzas con la superestrella urbana latina Nicky Jam para el esperado lanzamiento de “Déjalo En Visto”.

Actualmente, Piso 21 se prepara para su próxima gira Los Muchachos US Tour, que los llevará por las principales ciudades de los Estados Unidos, comenzando el 8 de septiembre en Nueva York y terminando en Dallas el 1 de octubre. La gira llega a través de Loud And Live y Tesa Entertainment en asociación con el equipo de administración global del grupo, Three Six Zero. Para la venta de entradas y más información, visite: https://piso21.com.co/