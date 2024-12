Pitbull agrega nueva fecha a su residencia en Las Vegas

Las Vegas, (Notistarz).- El rapero cubano Pitbull, anunció una presentación adicional para “After Dark The Residency”, en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas, el miércoles 12 de marzo de 2025, por la fuerte demanda de los fanáticos.

Reconocido por sus presentaciones dinámicas, Pitbull da vida en su show a sus éxitos más emblemáticos con una energía electrizante y efectos visuales de última generación.

Los fanáticos pueden esperar un repertorio con sus éxitos como “Give Me Everything,” “Timber” y “Time of Our Lives”, además de favoritos como “International Love,” “Feel This Moment,” “Fireball” y “Hey Baby (Drop It to the Floor)”, acompañados de pirotecnia y efectos escénicos de vanguardia.

El más reciente sencillo de Pitbull, “Now or Never”, ha logrado un éxito global impresionante, arrasando en las listas de éxitos mundiales y convirtiéndose al instante en un favorito de los fanáticos, cautivando audiencias en todos los continentes con sus ritmos pegajosos y su poderoso mensaje.

La canción ha encabezado listas internacionales y se ha convertido en un himno cultural, consolidando aún más la reputación de Pitbull como un fenómeno musical a nivel mundial.

Su popularidad también ha aumentado la expectativa para el regreso de su residencia en Las Vegas, “Pitbull: Vegas After Dark”, donde fanáticos de todo el mundo se reúnen para presenciar su electrizante interpretación en vivo de “Now or Never”, junto con sus icónicos himnos y actuaciones llenas de energía.

La adición de una nueva fecha destaca el atractivo universal de su música y su capacidad para unir a los fanáticos a través del ritmo y la energía.

Las entradas para la nueva fecha estan a la venta para el público.

Notistarz/Staff