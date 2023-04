‘Playoffs’ del Oeste: Kevin Durant amenaza la regularidad de Denver y Memphis

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Los ‘playoffs’ de la NBA presentan en su Conferencia Oeste un fuerte contraste entre equipos regulares que han dominado durante todo el curso, como los Denver Nuggets, los Memphis Grizzlies e incluso los Sacramento Kings, frente a la fuerte irrupción de unos Suns con Kevin Durant como principal argumento.

LAKERS-WOLVES Y PELICANS-THUNDER

Todo le sale de cara a los Lakers desde el parón del All-Star. Han logrado un registro brillante desde entonces con 16 victorias y siete derrotas. La lesión de LeBron James le tuvo ausente por 13 partidos y le hará llegar más fresco en el momento clave.

Al margen de si logran o no arreglar este conflicto interno, los Timberwolves tienen motivos suficientes para aspirar a ‘playoffs’ gracias a la consagración de Anthony Edwards (24.6 puntos) y al buen momento físico de Karl Anthony Towns tras reaparecer de su larga lesión (20.4 puntos y 8.1 rebotes).

En los Lakers, LeBron James y Anthony Davis cuentan con el gran apoyo de un D’Angelo Russell muy líder y resolutivo.

Los Pelicans llegaron a ser el mejor equipo del Oeste en diciembre, pero también acumularon diez derrotas seguidas que les condenaron al Play-In. La fiabilidad del equipo de Willie Green es relativa y no corresponde a la talla de jugadores como CJ McCollum o Brandon Ingram.

En los Thunder, con el indiscutible liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander y su facilidad para anotar (promedia más de 31 puntos por partido) se encuentra también la capacidad de que varios jugadores encuentren también aro, como sucedió en el último choque que ganaron a Memphis.

DENVER NUGGETS Y MEMPHIS GRIZZLIES, PENDIENTES DEL PLAY-IN

Ser primero de la liga regular tiene ventajas: disfrutar de más días de descanso antes del decisivo ‘playoffs’. Pero también conlleva que los Nuggets no conocerán a su rival hasta el mismo viernes por la noche.

El balance ante tres de sus posibles contrincantes no es positivo. Están 2-2 ante Lakers, Timberwolves y Pelicans. Por contra, a los Thunder les superaron en tres de los cuatro enfrentamientos del presente curso.

El balance de cierre de liga regular de los Nuggets es negativo, con cinco derrotas en los últimos siete encuentros. Pero también es cierto que Michael Malone, con el primer puesto en el bolsillo, sentó titulares, principalmente en los dos choques ante Phoenix Suns para no mostrar sus cartas.

Por su parte, los Grizzlies también cerraron la fase regular con cuatro derrotas en siete partidos.

Con Morant y Jackson Jr como grandes argumentos, no olvidan la importante labor de Brooks y Bane, más la fiabilidad de Santi Aldama desde el banquillo. También de una de las gratas sorpresas del año, el novato Kenneth Lofton Jr, que llega tras sumar 42 puntos y 14 rebotes ante los Thunder.

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS

Los Clippers, pendientes de la lesión de Paul George y preocupados por los enfrentamientos internos entre Mason Plumlee y Bones Hyland, tendrán el choque a priori más complicado.

Unos Suns reconvertidos a aspirantes al anillo con la llegada de Kevin Durant, y que muy poco tendrán que ver con los que enfrentaron este domingo y ganaron 114-119.

No jugaron ni Durant ni Booker, tampoco Ayton ni Paul. Con ellos, parten como principales favoritos del Oeste para las casas de apuestas, sólo por detrás de Boston y Milwaukee.

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS

Una franquicia con nula experiencia en ‘playoffs’ como Sacramento Kings ha logrado la hazaña de meterse de nuevo en postemporada tras 17 años ausente. Se mide al equipo que mejor sabe jugar tradicionalmente estos partidos a vida o muerte, los Golden State Warriors.

Será casualidad o no, pero Golden State, en su último día de fase regular, anotó 157 puntos ante los Blazers. Es inevitable no pensar en el año pasado, cuando llegaron también como ‘tapados’ y terminaron por proclamarse campeones.

Los argumentos de Sacramento son sólidos. Son uno de los equipos más fiables, con un proyecto nuevo e ilusionante de la mano de Mike Brown (y Jordi Fernández), consolidados y fiables, además de contar con alguien como Domantas Sabonis.