Pochettino dice que el desafío de Estados Unidos es arrebatarle el protagonismo a México

Guadalajara (México), (EFE).- Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, afirmó que el desafío de su equipo es arrebatarle el protagonismo a México en el partido amistoso que sostendrán este martes en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de la capital mexicana.

“Más allá de lo que pueda hacer México en el juego, somos nosotros. Debemos saber cómo vamos a competir. Ellos tienen información sobre nosotros, pero lo que importa es cómo le vamos a sacar a ellos el protagonismo, ese es el desafío”, aseveró el argentino en la conferencia previa al duelo.

Pochetino fue anunciado como seleccionador de Estados Unidos el pasado septiembre en sustitución de Gregg Berhalter, luego de los malos resultados que éste obtuvo al frente del equipo en la pasada Copa América, realizada en territorio estadounidense, en la que su equipo fue eliminado en la primera ronda sin sumar puntos.

En su debut en el banquillo estadounidense, el pasado sábado, el exestratega de equipos como Chelsea, Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur, obtuvo un triunfo sobre Panamá por 2-0, algo que quiere prolongar ante un rival con la jerarquía de México, a pesar de las ausencias que su equipo tendrá.

“Queremos ganar como lo hicimos ante Panamá, es un poco difícil por las ausencias de cinco jugadores importantes, pero queremos darle la oportunidad a jóvenes que no se ven mucho y tendrán la posibilidad de decir: ‘aquí estoy’ y demostrar que deben seguir en la selección”, subrayó.

El equipo estadounidense no contará con Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Weston McKennie, Marlon Fossey, y Zack Steffen, quienes volvieron a sus respectivos equipos, algo que el timonel consideró positivo para probar a sus chicos en un escenario adverso.

Pochettino compartió que una de las principales misiones como seleccionador de Estados Unidos es que el fútbol se ponga a la altura de los tradicionales deportes de ese país, como son el béisbol, baloncesto y fútbol americano.

“El fútbol está un poco atrasado con respecto a otros deportes en Estados Unidos. Necesitamos que los niños comienzan a crecer no sólo para ir al béisbol, al baloncesto o al fútbol americano, sino que sea para ir al fútbol, que vean a sus estrellas y sientan que por eso van a empezar a jugar fútbol”, concluyó.