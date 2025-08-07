Policía canadiense describe “escena de horror” al descubrir un camión lleno de migrantes

Toronto (Canadá), (EFE).- La Policía canadiense ha descrito como “una escena de horror” el descubrimiento a principios de agosto de un camión que transportaba de forma ilegal 44 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, que habían entrado a Canadá desde Estados Unidos.

Según reveló este miércoles uno de los agentes implicados en la operación, los migrantes fueron transportados hasta la frontera entre EE.UU. y Canadá en la noche del 2 de agosto. Los ‘coyotes’ les indicaron que cruzasen la línea fronteriza a pie en un lugar sin puesto fronterizo.

Tras caminar varios kilómetros por bosques y humedales, y una vez en Canadá, el grupo de migrantes, entre ellos un niño de cuatro años y una mujer embarazada, fueron encerrados en la parte trasera de otro camión sin apenas ventilación.

“Cuando nuestra Policía abrió la puerta, nos dijeron que la gente empezó a respirar de forma apropiada. Era una escena de horror”, declaró este miércoles al periódico The Gazette de Montreal el cabo de la Policía Montada de Canadá Érique Gasse.

La Policía canadiense arrestó a tres traficantes y dijo que muchos de los migrantes serían deportados a Estados Unidos.

Organizaciones que prestan servicios en Canadá a refugiados han advertido que desde hace meses, el número de haitianos que buscan asilo ha aumentado desde que Donald Trump fue reelegido a la presidencia de Estados Unidos.

En junio, la Administración de Trump inició los trámites para deportar a más de 500.000 haitianos que viven en el país al señalar el fin de su Estatus de Protección Temporal (TPS).