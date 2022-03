Por apostar, la NFL suspende a Calvin Ridley para la temporada 2022

Redacción deportes, (EFE).- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció la suspensión hasta la conclusión de la temporada 2022 del receptor de los Atlanta Falcons Calvin Ridley por apostar en juegos de la liga en 2021.

“No hay nada más fundamental para el éxito de la NFL y para la reputación de nuestra liga que defender la integridad del juego. Ridley está suspendido hasta la conclusión de la temporada 2022”, dice el comunicado del comisionado.

Según la investigación de la NFL, Ridley realizó dichas apuestas a finales de noviembre del año pasado, mientras no estaba con el equipo.

“No se encontró evidencia que indicara que se uso información privilegiada que comprometiera el juego de ninguna manera; tampoco evidencia que sugiriera conocimiento de los entrenadores o compañeros del equipo de su actividad con las apuestas”.

Durante esas fechas el receptor de 27 años había anunciado su retiro momentáneo de la NFL debido a su salud mental. Así lo compartió en un mensaje en sus redes sociales.

“Necesito dejar del lado el fútbol en este momento y centrarme en mi bienestar mental; espero que esto me ayude a dar la mejor versión de mí en un futuro. Agradezco a los Atlanta Falcons, a mi familia y a mis compañeros por todo su apoyo”, escribió el jugador.

Calvin Ridley fue de los mejores receptores de Atlanta en 2020 y el quinto mejor de la NFL; alcanzó 1.374 yardas. En 2021 su arranque no fue tan afortunado y hasta su retiro sólo sumó 281 yardas en cinco partidos.

Goodell envió una carta al dueño del jersey número 18 de los Falcons en el que le recordó la responsabilidad que tenía como miembro de la NFL.

“Tus acciones ponen la integridad del juego en riesgo, amenazan con dañar la confianza del público en el fútbol profesional y potencialmente socavó la reputación de sus compañeros jugadores de la NFL”.

El comisionado destacó la disposición de Ridley para admitir los errores por los que fue suspendido.

“Durante décadas apostar en los juegos de la NFL se ha considerado una de las violaciones más importantes de la política de la liga. En su caso, reconozco y lo felicito por su pronta presentación para una entrevista y por admitir sus acciones”.

La NFL informó que Ridley podrá solicitar la incorporación a su equipo a partir del 15 de febrero de 2023.