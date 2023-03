Por qué ‘Checo’ Pérez es el embajador turístico de Jalisco

México, (EFE).- Cuando el Gobierno de Jalisco anunció la renovación del patrocinio del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez como embajador turístico, lo justificó en la audiencia global de más de 1.900 millones de personas en el mundo que ven en directo al piloto de Red Bull en las retransmisiones de los 22 grandes premios de Fórmula 1 en 2022.

“La proyección que generó ‘Checo’ Pérez como embajador de Jalisco para nuestros destinos turísticos en 2022 tuvo un importante retorno de inversión. Logró que los ojos del mundo volteen a Jalisco, Guadalajara, Puerto Vallarta, Costalegre, con los nombres en el casco, publicaciones en redes sociales y entrevistas”, dijo la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez.

Confiar en el Checo, el piloto mexicano más ganador en la historia del Gran Circo, es una decisión fácil de tomar para las autoridades de su estado natal ya que los destinos turísticos no sólo estuvieron en las retransmisiones y los medios de comunicación, sino en las redes sociales, en donde Pérez cuenta con más de 10,5 millones de seguidores tan sólo en Instagram, Twitter y Facebook.

Una muestra de que la marca ‘Checo’ Pérez es rentable tanto en la prensa como en internet, es que en su victoria en el Gran Premio de Singapur del año pasado las publicaciones del oriundo de Guadalajara alcanzaron más de 1.000 millones de impresiones, de acuerdo con datos del Gobierno de Jalisco.

Pero no sólo Jalisco ha decidido apostar por promoverse con Pérez, con cinco victorias en la Fórmula 1, sino las marcas de América Móvil, de la familia de Carlos Slim, su principal mecenas, lo han hecho desde antes de su debut en la Fórmula 1 en 2011.

Según datos de El Míster, plataforma de contenidos de negocios deportivos, indican que las empresas del grupo que encabeza Carlos Slim, la séptima persona más rica del mundo según Forbes, invirtieron tan sólo en sus primeros 10 años en el Gran Circo 96 millones de dólares.

El contar con el respaldo de Slim, mediante su hijo Carlos Slim Domit, le ha acarreado críticas a Pérez en sus primeros años al ser considero un “piloto de pago” que sólo tenía un asiento en la máxima competición del automovilismo por el dinero del dueño de los gigantes en la telecomunicación Telmex y Claro, un estigma que se quitó al confirmarse en Red Bull como un conductor de elite.

“Carlos para mí es un segundo padre. Desde que empezamos, a los seis, siete años que lo conocí, para mí ha sido un segundo padre. He tenido una relación con él mucho más cercana, más allá de un patrocinio”, expresó Pérez sobre su relación con el empresario.

Otro personaje relevante en la carrera de Pérez es Juan Ignacio Casanueva, presidente INTERprotección, la segunda compañía que más lealtad le ha demostrado a Pérez porque lo apoya desde antes de su debut en la Fórmula 1.

Las marcas de Slim, INTERprotección y Jalisco están presentes en cada carrera en el casco de Pérez, que impacta a miles de millones de personas en cada Gran Premio, pero no son las únicas con las que el mexicano tiene un acuerdo en este 2023.

Disney, que le produjo una serie en su plataforma Star+, el banco Banorte, la plataforma de compraventa de autos Kavak, la financiera Uniclick, los aceites para carros Mobil y su propia sociedad, SP, son algunas de las que acompañan al conductor en la temporada 2023.

Explotar su marca SP es algo a lo que se ha dedicado Pérez en sus redes sociales, en donde pone enlaces para hacer compras digitales en su página de internet de sus productos oficiales como gorras, playeras y lentes de sol .

Promocionarse en sus redes es algo que le ha hecho a Pérez ahorrarse miles de dólares ya que, según El Míster, una publicación en la cuenta de Twitter de Pérez cuesta más de 31.000 dólares y en Instagram, más de 4.000.

Pérez ocupa en 2023 la segunda posición en el campeonato de pilotos, gracias a que el domingo pasado obtuvo su primera victoria en el año, al conquistar el circuito de Arabia Saudí.

Esta campaña Checo no solo tiene como principal meta mejorar el tercer lugar de la clasificación del año pasado, sino aumentar con victorias su valor como marca y con ello sumar más patrocinadores a su portafolio.

Rodrigo Corona