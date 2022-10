¿Por qué el Girona de Marc apuesta por los eSports?

Girona, (EFE).- Abrir una nueva puerta para adaptarse al futuro. Ser atrevidos e innovadores. Girona y Dux, equipo de eSports del que es socio Courtois, se alían para “aunar audiencias”. Con la alianza, competirán en la liga europea de NBA 2K.

Justo después del anuncio del acuerdo entre ambas partes, hace dos semanas, Gasol ya dijo que, para el club que fundó en 2014, la alianza significa “un paso más” en su crecimiento porque, añadió, “supone entrar en una plataforma y en una dinámica nuevas para nosotros de la mano del líder de eSports en España e incluso en Latinoamérica”.

“Aprenderemos muchísimo. Nos ayudarán a mejorar en muchas cosas y nos darán una visión diferente de la que puede tener el club de deportes tradicional”, dijo.

“Tienen una visión ambiciosa de cómo hacer crecer el deporte y tenemos muchas ganas de aprender”, añadió Gasol, que como parte del acuerdo también ha pasado a ser embajador y socio de DUX junto a los futbolistas Thibaut Courtois y Borja Iglesias. El ‘youtuber’ DjMaRiiO, uno de los más conocidos de todo el planeta, es el presidente honorífico del club.

La responsable de comunicación y marketing del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, acentúó en declaraciones a EFE que el club ha abierto esta “nueva” puerta porque “el mundo va hacia ahí y hay que adaptarse a lo que vendrá en un futuro”.

“Creemos mucho en lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos formatos, las nuevas maneras de comunicar y consumir, de crear contenidos”, remarcó Batlle. “Como club siempre intentamos ser atrevidos, innovadores, pioneros, hacer cosas nuevas”.

También explicó que DUX, fundado en 2018 y uno de los grandes equipos de videojuegos deportivos de Europa, “quería crecer en el mundo del básquet” y el Girona “quería crecer en el mundo de los eSports y de las nuevas maneras de comunicar”. Argumentó que DUX cuenta hoy con una audiencia potencial de más de 20 millones de seguidores y es el tercer club deportivo español en visualizaciones en YouTube y en Tiktok, solo por detrás del Real Madrid y el Futbol Club Barcelona.

Batlle añadió que es un mundo “muy desconocido” para el club y “la gente de cierta edad”, pero “para los más jóvenes no”. Aseguró que en la base del club se celebró la entrada en los eSports y el acuerdo con DUX y que el Girona ha ganado seguidores “sobre todo entre los más jóvenes”.

“Para el público general es muy desconocido, pero los que suben están lo siguen mucho. Puede sonar lejano, pero lo siguen mucho”, asienten desde el Girona, club de la Liga Endesa desde este curso.

En este sentido, el CEO de DUX enfatizó que “hay un hecho muy revelador y es que hoy en día la gente joven descubre el deporte a través de los videojuegos. Un chaval joven que juega al NBA 2K se sabe el nombre de todos los jugadores de todos los equipos de la NBA, sean buenos o malos, igual que un niño que juega al FIFA”. “Con este vínculo podemos llevar interés al deporte real”, observó Fernández.

También admitiçe que el acuerdo hará que el público más adulto “se interese por el mundo donde sus hijos e incluso sus nietos se mueven” y señala que, para DUX, “competir solo en videojuegos deportivos es una ventaja porque comparten las reglas del deporte real. Si a tu abuelo le pones un partido del FIFA o el NBA 2K lo podrá entender todo porque entiende el fútbol y entiende el baloncesto. Si le pones una partida del Call of Duty o del League of Legends le costará más disfrutarlo”.

Además, Batlle subraya que la alianza dibuja una relación sinérgica y que es “un win-win”, porque el Girona puede ganar audiencia, además de “experiencia”, y DUX también. “Por supuesto, es bueno para ambos”, dice Fernández. “Es una relación de simbiosis y va a ser una alianza muy fructífera”, asegura.

DUX “también está en el deporte tradicional con un equipo de fútbol femenino en segunda división”, el DUX Logroño, y Fernández señala que “esa vinculación de mundo real con mundo virtual es algo que nos hace especiales como club y nos da validez. Nos hace creíbles porque no somos solo videojuegos, somos deporte en general, deporte en mayúsculas”.

El CEO de DUX apunta, además, que “el básquet es un deporte súper bonito que necesita más apoyo a nivel de visibilidad. Nosotros ahí les podemos echar una mano. Y también en cuanto a innovación, porque nosotros nos movemos en el campo de los eSports, de la creación de contenido y de la tecnología”.

También admitió que DUX está “encantado de apoyar al Bàsquet Girona, de meter una pata en el baloncesto y de aliarse con alguien con un nombre tan potente como Marc Gasol”. Y recalcó que el Girona se convierte, así, en uno de los únicos equipos europeos “con una división potente de eSports”, junto a clubes como el Bayern de Múnich y el Fenerbahce.

Además, las dos partes reconocen que un aspecto clave para poder concretar el acuerdo ha sido compartir valores y formas de ser y hacer y maneras de entender el deporte e incluso el mundo. “Los valores del club son los valores del deporte y guían nuestras relaciones, a nivel individual, con gente como Marc o Borja, y a nivel general”, dijo Fernández. Añadió que por ejemplo DUX no aceptaría patrocinios de casas de apuestas, por valores y responsabilidad con su público, “muy joven”.

Batlle admitió que el Girona es consciente de la magnitud de DUX y aceptó que “evidentemente todo suma”, pero reiteró que el factor “más importante” por haberse aliado con DUX es que tienen “formas de hacer muy iguales”.

“Si DjMaRiiO, con los seguidores que tiene, te da la bienvenida te dimensiona mucho más, pero no nos asociaríamos con alguien que no tenga la misma manera de pensar, porque no tendría sentido. Para nosotros esto es prioritario. Es importante ser coherentes”, incidió..

Según Batlle, como el Girona, DUX también trabaja “temas de sostenibilidad y hábitos saludables” y tiene “proyectos de base”.

Batlle reivindicó que el Girona “también” entiende el deporte “como un entretenimiento, además de las partes formativa y deportiva”.

“La forma de consumir el deporte ha cambiado mucho. Todo es más rápido y todo es más digital. Hay que hacer que pasen más cosas. Hay que hacer que la gente pueda sacar más cosas del deporte. Y tener esta parte es ofrecer otra forma de consumir deporte”, explicó.

Por ahora, la alianza se ha concretado en un equipo que participará en las competiciones europeas del videojuego NBA 2K bajo el nombre de DUX Gaming.

“Pero no se acaba aquí. Hay más proyectos e ideas y habrá más cosas, siempre para acercarnos a ese ‘target’ más joven, más cañero”, concluyó Batlle. “Haremos cosas muy chulas”, dijo Fernández.