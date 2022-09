¿Por qué el Tesoro estadounidense pide mayor regulación de criptoactivos?

A través de un informe, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a otras entidades de gobierno una mejor regulación del uso de criptoactivos

NotiPress.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un informe donde revisa los mercados actuales y las tendencias de los criptoactivos que informan las oportunidades y riesgos potenciales asociados con su uso. Con este, pide a otros reguladores federales tomar medidas más enérgicas contra estafas y otras criptoactividades ilegales. Pide además expandir y aumentar las investigaciones, aplicarlas y emitir una guía más clara para ayudar a los usuarios de criptoactivos a comprender los riesgos y las herramientas a su disposición.

Según el reporte, al menos 12 por ciento de estadounidenses tiene cierta exposición a los criptoactivos, resultado de los cambios en los mercados de activos digitales y su crecimiento durante la última década. Sin embargo, con este crecimiento también han aumentado los fraudes asociados a esta tecnología, señala la empresa privada de asesoramiento financiero The Motley Fool. En este sentido, resaltan que, en 2021, las criptomonedas fueron el método de pago más común utilizado en estafas y fraudes de inversión, con 45 mil 228 casos reportados. En comparación, en 2020 sólo se informaron 9 mil 542 casos y mil 206 en 2019.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, en Estados Unidos se perdieron 680 millones de dólares por fraude criptográfico en 2021, asegura The Motley Fool. Además se perdieron otros 329 millones tan solo en el primer trimestre de 2022, con más de 46 mil personas reportando pérdidas por estafas con criptomonedas, desde principios de 2021 a marzo de 2022. En general, calcula la empresa, las pérdidas por criptofraude en 2021 fueron más de 56 veces mayores comparadas con las de 2018.

Al respecto, el reporte del Departamento del Tesoro señala que, pese al potencial transformador propuesto por desarrolladores y defensores de la tecnología blockchain, este aún no se ha materializado. Además, la falta de transparencia y las aplicaciones relativamente nuevas y de rápido desarrollo de los criptoactivos expone a los inversores a conductas inapropiadas, con casos frecuentes de fallas operativas, manipulación del mercado, fraudes, robos y estafas, explica el informe.

También, aunque los datos son aún limitados, la evidencia sugiere la existencia de mayores riesgos en los productos de criptoactivos para las poblaciones vulnerables. Esto sin que aún se hayan materializado beneficios prometidos de inclusión financiera, señala el Departamento del Tesoro.

Sobre cómo evitar estafas y fraudes con criptoactivos, la Comisión Federal de Comercio estadounidense señala que ningún negocio legítimo exige pagos por adelantado con criptomonedas. También pide desconfiar de las promesas de dinero rápido y fácil en los criptomercados y no mezclar citas en línea y consejos de inversión, sobre todo si la otra persona pide un envío de criptomonedas.

Por su rápido desarrollo, los criptoactivos pueden suponer riesgos financieros, especialmente mediante estafas y fraudes, aunque también de manipulación de mercados. Para disminuir las consecuencias de estos riesgos, el Departamento del Tesoro estadounidense llama a otras dependencias de gobierno a hacer uso de su autoridad para proteger a inversores, consumidores y negocios.