¿Por qué quieren las marcas al básquet del Real Madrid?

Madrid, (EFE).- La nueva gesta del Real Madrid, tras eliminar al Partizan en la Euroliga, puso de relieve la fortaleza de las remontadas del club, acostumbrado a firmar días heroicos y colocó en el escaparate a su patrocinador principal, que apareció en impactos infinitos en portadas de medios y redes.

La alegría de Sergio ‘Chacho’ Rodríguez, la jerarquía de Tavares, la anotación de Musa… Todos ellos expusieron en el escaparate público a la tienda online de coches de ocasión de alta calidad, líder en Europa. El acuerdo, con Autohero, por tres años, comenzó el 1 de julio de 2022. Javier Marzana es su director en España. Sus empleados disfrutaron de la ilusionante experiencia de ver a su patrocinado clasificarse para la Final a Cuatro.

Cuestionado, su ejecutivo por qué eligió su empresa el Real Madrid como plataforma para impulsar su marca, Javier Marzana, explicó: “La apuesta por el deporte, a través de patrocinios, ha estado muy presente como parte de nuestra estrategia para aumentar el reconocimiento de marca y seguir creciendo globalmente. A la hora de plantear una alianza en el mercado español, el Real Madrid desde luego fue para nosotros nuestra mayor aspiración posible: un club internacional con una reputación intachable, muy respetado y con el que nos identifican valores comunes, como la profesionalidad.

“Somos una compañía joven, innovadora y que está revolucionando el mercado y necesitábamos a un socio estratégico a la altura, como es el Real Madrid, para conseguir nuestros objetivos. Es para nosotros un privilegio y un orgullo ir de la mano juntos”, añadió.

Sociológicamente, argumenta, su portavoz, sí notan ya en el día a día su identificación con el Real Madrid. “Estamos muy satisfechos con cómo está evolucionando el patrocinio y cómo está creciendo nuestro reconocimiento de marca. Antes nuestro equipo comercial invertía más tiempo en explicar en detalle a nuestros clientes lo que hacíamos y ahora se ve un cambio de tendencia: los consumidores saben quiénes somos y nos identifican también con el Real Madrid, lo cual facilita mucho nuestro trabajo.

Preguntado por la dimensión internacional de la empresa. Javier Marzana, afirma: “Somos una marca que está presente en 9 países de Europa, por lo que para nosotros es clave la dimensión internacional que implica patrocinar un equipo como el Real Madrid Baloncesto, que es además el equipo más laureado del continente.

Para nosotros es un orgullo acompañar al Real Madrid en sus éxitos en la Euroliga. Además, fruto de esta alianza estamos llegando a su inmensa y fiel comunidad de aficionados dentro y fuera de España, lo que en última instancia nos permite acelerar nuestro crecimiento de negocio”.

Sobre si hay un antes y un después en este patrocinio después de la hazaña deportiva de remontar la eliminatoria ante el Partizan y el pase a la Final a Cuatro, el director del patrocinador del Real Madrid, indicó: “La épica victoria de la semana pasada y el pase a la Final Four han sido un gran hito en nuestro primer año de patrocinio. Gestas como estas no hacen más que aumentar aún más la admiración que tenemos hacia el club y además suponen para nosotros maximizar la visibilidad de la marca, tanto en medios como en redes sociales.

En los minutos finales del último play-off, con miles de personas pendientes del partido, máxima tensión, y nuestro dirigible sobrevolando el pabellón. Son momentos memorables que nos hacen sentir muy orgullosos de esta alianza.

Sin ir más lejos, yo que no era un seguidor activo del baloncesto, desde que somos patrocinadores no me pierdo ninguno y en los eliminatorios soy el primero que está en primera fila animando al equipo. ¡Fue emocionante!”.

La relación de sus compañeros de trabajo y su sinergia con el Real Madrid, el equipo que promueve su marca. Es un factor que marca el futuro…

“Este patrocinio es para nosotros la unión de dos organizaciones que comparten la búsqueda constante de la excelencia y el compromiso de entregar experiencias únicas y memorables a sus seguidores. Porque el momento de comprar un coche y recibirlo en la puerta de tu casa puede ser tan emotivo como una victoria de tu equipo. La perseverancia, la determinación y ese espíritu ganador están en el ADN de ambos.

Para nosotros es muy importante hacer sentir a nuestros empleados parte de este patrocinio y que sea un motivo más de orgullo de pertenencia a la compañía. Nos gusta involucrarles y darles a todos la oportunidad de disfrutar de la magia del Real Madrid Baloncesto yendo a los partidos, tanto nuestros empleados de España como los de Europa, en aquellas ciudades donde hay partidos de Euroliga”.