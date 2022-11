¿Por qué y cómo se integrará la medicina tradicional a la salud pública de México?

Dentro del programa IMSS Bienestar se cuenta ya con más de mil parteras tradicionales voluntarias

NotiPress.- Durante la conferencia de prensa matutina del pasado primero de noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, además de médicos extranjeros y nacionales, también se integrarán a parteras y a médicos tradicionales en el sistema de salud pública mexicana. Esto forma parte de un plan anunciado ya en septiembre de este año, cuando se dio a conocer la intención de impulsar, promover y proteger estos conocimientos como un legado cultural.

Según explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la constitución reconoce el derecho cultural de los pueblos indígenas a la práctica de la medicina tradicional, cuando se realiza en condiciones adecuadas. En cuanto a la partería tradicional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell expuso en septiembre que esta actividad, en el contexto del Plan para el fortalecimiento y federalización de la salud, no se contrapone a ninguna norma o ley. Dicho modelo contempla crear una atención médica con acciones comunitarias, seguido de la participación organizada, activa y corresponsable de comunidades, individuos y familias, detalló entonces Zoé Robledo, director general del IMSS.

Después de casi dos meses de operación, en la conferencia del primero de noviembre se inquirió sobre el avance de esta integración en el programa IMSS Bienestar, particularmente en materia de remuneración. Robledo mencionó que las más de mil parteras reciben un apoyo de mil quinientos pesos, aunque se trata de personal voluntario y no contratado y aseguró, se tienen planes de incrementar este monto. Dijo, se trata de un modelo similar al de trabajadores rurales voluntarios, quienes son más de 15 mil en el país y reciben quinientos pesos por concepto de traslados. Al pedírsele su opinión sobre esta falta de contrato de las parteras, el presidente López Obrador comentó: “se van a ir incorporando, pero es un proceso, estamos iniciando“.

Al profundizar sobre este carácter voluntario, el ejecutivo federal hizo referencia al tequio, es decir, el trabajo colectivo no remunerado dentro de las comunidades originarias, realizado en beneficio de la propia comunidad. Como parte de su explicación respecto a este uso y costumbre detalló: “Hay trabajo voluntario en los pueblos, en el México profundo“. Además, añadió: “ahora que estamos haciendo los caminos artesanales se les apoya con un presupuesto, pero ellos no dejan de dar el tequio para contribuir en su comunidad, no es todo paga“. No obstante, ante la insistencia en la pregunta de si se tenía contemplado ya cuál sería el pago justo al contratar a parteras y médicos tradicionales reconoció que aún no se tenía definido ese aspecto.

En el sexenio actual se impulsó la creación del programa IMSS Bienestar para dar acceso a la atención médica a la población que no cuenta con seguridad social. A este programa se han integrado las parteras tradicionales y desde ahí también se brinda atención en lenguas originarias con el apoyo de 754 médicos tradicionales. Para ampliar la cobertura de salud en zonas rurales y de alta marginación, el gobierno federal también ha contratado médicos cubanos, con los cuales se espera eventualmente cubrir quinientas plazas.

Con la integración de parteras y médicos tradicionales, el gobierno federal busca proteger estos conocimientos y evitar su privatización, mediante un marco normativo con criterios científicos. Aunque actualmente las parteras tradicionales operan en el programa IMSS Bienestar bajo un modelo voluntario, López Obrador asegura que se les irá incorporando paulatinamente.