Porzingis vuelve a lo grande con Celtics y agradece el apoyo “alucinante” de los fans

Boston (EE.UU.), (EFE).- Kristaps Porzingis, que no había jugado por lesión desde hace más de un mes, fue clave en el triunfo de los Boston Celtics en el primer partido de las Finales de la NBA ante los Dallas Mavericks y destacó la gran bienvenida que le dio su afición.

“Creo que obviamente me ayudó desde la misma salida a la cancha antes del partido. Recibir ese apoyo (de los fans) fue alucinante. La adrenalina me corría por las venas y eso definitivamente me ayudó”, dijo en una rueda de prensa.

“Obviamente no fue ideal que estuviera fuera tanto tiempo, pero hice todo lo que pude para prepararme mentalmente para este momento de volver y dio su fruto. Hicimos nuestro trabajo esta noche, tuvimos un buen partido y estoy feliz con el resultado”, agregó.

Porzingis regresó este jueves con los Celtics y, recibido con una enorme ovación por los fans de Boston, se puso la capa de héroe para acabar brillando con 20 puntos (8 de 13 en tiros de campo), 6 rebotes y 3 tapones en solo 21 minutos saliendo desde el banquillo.

“Esta noche fue una reafirmación para mí mismo de que soy bastante bueno, ¿sabes? Quizá no soy perfecto, pero soy bastante bueno y puedo jugar así y sumar al equipo”, indicó.

Porzingis también subrayó que estaba muy metido en el partido desde el comienzo y “disfrutando el momento”.

“Es algo como borroso para mí ahora mismo. Tengo que volver a ver el partido (…). Estaba simplemente metido en el partido. Es la mejor sensación. Me lo pasé muy bien y espero que tenga más de esos momentos en adelante”, señaló.

El segundo partido de las Finales entre Celtics y Mavericks se jugará este domingo también en el TD Garden de Boston.