Powell: “Estamos preparados para acelerar las subidas de tipos”

Washington, (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, avisó este martes de que el organismo está preparado para acelerar las subidas de tipos si los datos económicos lo justifican.

“Si la totalidad de los datos indicara que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos”, apuntó Powell ante el Senado estadounidense, en su comparecencia semestral.

Los últimos datos económicos, agregó, “han sido más sólidos de lo esperado”, lo que sugiere que “es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente”.

Restaurar la estabilidad de precios requerirá mantener “una postura restrictiva de la política monetaria durante algún tiempo”, insistió el presidente del regulador.

Con el fin de reducir la inflación, la Fed ha llevado a cabo una serie de subidas de tipos, ocho desde el hace un año. La última se produjo el 1 de febrero y fue menor que las anteriores, de 0,25 puntos.

Con esta alza los tipos se situaron en una horquilla del 4,5 % y el 4,75 %, la cifra más alta desde septiembre de 2007.

Pese a la ralentización del ritmo en la última subida, en las últimas semanas y con el discurso de hoy, Powell deja caer que en la próxima reunión, que se celebrará el 21 y 22 de marzo, podrían volver a acelerarse las subidas.

Además, explicó el presidente de la Fed, en esta reunión se publicará una actualización de la tasa final estimada, que en diciembre si situó entre el 5 y el 5,5 % y que posiblemente se subirá.

Desde que alcanzó su pico en junio (9,1 %) de 2022, la inflación en Estados Unidos se ha relajado hasta el 6,4 % en enero, cuando bajó por séptimo mes consecutivo, aunque solo una décima, un ritmo de caída que es demasiado lento, según la Fed.

Así, explicó Powell, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar a su objetivo del 2 % “tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado”.

“Restaurar la estabilidad de precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables a largo plazo. Los registros históricos advierten fuertemente contra la relajación prematura de la política. Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté terminado”, concluyó en su discurso inicial.

Ante preguntas de varios de los senadores, Powell dijo que está convencido de que el objetivo se puede lograr: “Con el tiempo, podemos lograr una inflación del 2 % y lo haremos”, insistió, y la Fed hará “todo lo necesario para restaurar la estabilidad de precios, al mismo tiempo que servimos al máximo empleo”.

El senador demócrata Bob Menéndez le preguntó si no hay un fuerte riesgo de que el mercado laboral se resienta, a lo que Powell respondió que por ahora no está sucediendo ya que “tenemos el desempleo más bajo en 54 años”, aunque hay riesgos de que esto cambie en el futuro.

“Ese momento podría llegar, pero ahora estamos muy lejos”, señaló.

Powell reconoció lo incierto de estos tiempos, donde están sucediendo “problemas típicos de oferta y demanda” pero también “cosas que no hemos visto antes”, como la guerra en Ucrania o los problemas con las cadenas de suministro derivados de la pandemia de covid-19.

“Tenemos muchos factores inusuales y no creo que nadie sepa con confianza cómo se desarrollará esto”, indicó.

Tras las palabras de Powell, Wall Street, que había abierto en terreno mixto, se pasó al rojo.

A las 11:30 hora local (16:30 GMT) el Dow Jones perdía el 0,97 %, el selectivo S&P 500 bajaba un 1,02 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, perdía un 1,03 %. E