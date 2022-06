Powell no descarta que las subidas de los tipos aumenten el desempleo

Washington, (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, no descartó este jueves que las subidas de los tipos de interés para reducir la inflación acaben con un aumento del desempleo.

Así lo señaló en el segundo día de su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja de EE.UU., donde apuntó que “existe el riesgo de que el desempleo suba, respecto a lo que ha sido un nivel bajo históricamente”.

Pese a que el presidente del banco central estadounidense indicó que “ciertamente es posible” mantener la inflación bajo control sin ocasionar una pérdida de empleo, puede que finalmente esto no ocurra.

A mediados de este mes, la Fed anunció una subida del tipo de interés oficial de 0,75 puntos, el mayor aumento en 28 años, y adelantó que muy probablemente en julio se produzca otro incremento de 0,75 o de 0,5 puntos para luchar contra la inflación.

Días antes se habían publicado los datos de la inflación en el país, que se disparó en mayo hasta su tasa más alta de los últimos 40 años, el 8,6 %, una nueva escalada de los precios de consumo empujada sobre todo por el fuerte encarecimiento de la energía.

En su comparecencia, Powell explicó que las subidas de los tipos “están diseñadas para reducir el crecimiento a un nivel que sea más sostenible”, pero admitió que el banco central no tiene “herramientas precisas” y que esto podría generar una pérdida de puestos de trabajo.

El responsable de la Fed mencionó también la incertidumbre generada por los problemas de suministros y ante el regreso a la normalidad laboral tras la pandemia.

En mayo, la economía estadounidense sumó 390.000 nuevos puestos de trabajo, bajando ligeramente de los más de 400.000 nuevos empleos que se venían creando cada mes durante el último año.

La tasa de desempleo se mantuvo el mes pasado en el 3,6 %, lo mismo que en abril y en marzo, a pesar de que existían expectativas de que alcanzara por fin el 3,5 % de febrero de 2020, antes del comienzo de la crisis económica por la pandemia de covid-19 y que supuso un mínimo en más de 50 años.

La semana pasada, responsables de la Fed proyectaron que el índice de desempleo ascenderá al 3,9% a finales de 2023 y hasta el 4,1% a finales de 2024.

Powell afirmó este jueves que un desempleo por encima del 4% todavía sería un dato “muy fuerte” y recordó que a día de hoy hay dos vacantes por cada desempleado.

El presidente de la Fed admitió, por otro lado, que el organismo que lidera estimó erróneamente el riesgo de una inflación elevada.

A ese respecto, la legisladora republicana de Misuri Ann Wagner opinó, dirigiéndose a Powell, que ella cree que la Fed subestimó la inflación actual y le preguntó sobre el motivo del error.

El presidente de la Fed sostuvo que el banco central no la subestimó, aunque reconoció que hubiera sido adecuado que el organismo hubiera sido más rápido a la hora de atajar la subida de precios.E