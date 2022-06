Power logra en Detroit su primer triunfo del año y es líder; O’Ward, quinto

Redacción Deportes, (EFE).- El australiano Will Power (Team Penske) logró este su primera victoria de la presente temporada de las IndyCar Series, del que es el nuevo líder, al ganar el Gran Premio de Detroit, séptima carrera puntuable y disputada en el circuito urbano de Belle Isle, donde el mexicano Patricio ‘Pato’ O’Ward (Arrow McLaren SP) se clasificó quinto, el mismo puesto desde el que empezó.

Will Power, de 41 años y campeón en 2014, logró su triunfo número 39 en el certamen y el primero desde el GMR Grand Prix del año pasado en Indianápolis. Se impuso en Detroit, tras salir desde la decimosexta plaza, por delante del estadounidense Alexander Rossi (Andretti Autosport) y el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing).

El español Àlex Palou (Chip Ganassi Racing) arrancó desde la decimoctava plaza y consiguió remontar hasta la sexta, a casi 15 segundo del ganador y justo por detrás de Pato O’Ward, cuarto a 11.2 segundos, y por delante del reciente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, el sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing), séptimo a 40.8 y que cede a Power el liderato de la general del campeonato.

Power comanda la general con 255 puntos. Lo siguen Ericsson con 252, O’Ward con 243 y Palou con 241.

El estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), que comenzó desde la ‘pole position’, firmó la cuarta plaza a 10.6 segundos de Will Power.

El campeonato se reanuda el domingo que viene con el Gran Premio Road America, en el trazado de Elkhart Lake, Wisconsin.