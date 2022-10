Premios PRODU da a conocer a los finalistas de la sexta edición

• Serán 84 las categorías que premiarán lo mejor de la industria audiovisual en Iberoamérica.

• Malverde, el santo patrón, El rey, Vicente Fernández, Pálpito, El marginal 5 y El primero de nosotros, se colocan a la cabeza de los más nominados.

• México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y España entre los países con más finalistas.

MIAMI, FL.- (NOTICIAS NEWSWIRE) — Los Premios PRODU, que reconocen la excelencia en la producción de contenidos audiovisuales en Iberoamérica, anuncia los finalistas en las 84 categorías -28 más que el año anterior- que forman parte de su sexta edición. Este año los ganadores se conocerán en la Gala del Público, una transmisión vía streaming que se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre.

Entre las producciones más nominadas de toda Iberoamérica destacan Malverde, el santo patrón (Telemundo, Netflix/Telemundo, Global Studios) con 13, Santa Evita (Star+, Hulu/Star Original Productions, Non Stop) con 12, El rey, Vicente Fernández (Caracol Televisión, Netflix/Caracol Televisión), Pálpito (Netflix/CMO Producciones) con 8 cada una, El marginal 5 (Netflix/Underground Producciones, Telemundo Streaming Studios), El primero de nosotros(Telefe, Paramount+/VIS), Las Bravas FC (HBO Max/WarnerMedia, The Mediapro Studio), Pasión de gavilanes 2(Telemundo, Netflix, Telecinco/Telemundo Global Studios, CMO Producciones) con 7 y Días mejores (Prime Video/VIS, Zeta Studios) con 5.

Compañías como A+E Networks, Amazon Prime Video, Atresmedia, Banijay, Caracol Televisión, CMO Producciones, Disney+, Fábula, Fremantle, Globo, Lemon Studios, Mega TV, Movistar+, Netflix, Pampa Films, Paramount, Record TV, Star+, Telemundo, TelevisaUnivision, The Mediapro Studio, Telecom, TV Azteca, ViX, Warner Bros. Discovery, W Studios, figuran entre las finalistas. México, Argentina, Colombia, EE UU y España son los países que encabezan la lista. Las piezas fueron elegidas por un jurado conformado por más de 500 profesionales de la industria.

“Este año aumentamos las categorías, de 65 a 84 porque consideramos que todos los que forman parte de la industria audiovisual deben tener una categoría para ser reconocidos. Luego de dos años complicados, ahora vemos con alegría y emoción que la industria está impulsando las producciones, que de hecho no pararon en pandemia. Así que en esta nueva edición de los Premios PRODU seguramente tendremos sorpresas”, asegura Richard Izarra, fundador y presidente de PRODU.

Durante la Gala del Público se entregarán nuevamente los premios a la Trayectoria, Crossover a los latinos que lograron triunfar en Hollywood, Cross Media a aquellos artistas que nacieron en la televisión y hoy triunfan en la música, también se entregarán los Grandes Premios a la Ficción y el Entretenimiento.

Este año Pluto TV, la plataforma gratuita de televisión por streaming propiedad de Paramount, será uno de los patrocinadores de la Gala de Premios PRODU y creará un canal dedicado a Premios PRODU que se emitirá vía streaming y que transmitirá en vivo durante los dos días que dure el evento.

E! Online transmitirá el evento y habrá un especial de dos horas, que se transmitirá en más de 30 canales de televisión el 19 de noviembre, con lo mejor de los Premios PRODU.

Para ver la lista completa de finalista de los Premios PRODU, por favor visite en el siguiente enlace: LINK

Sobre PRODU

Fundado en Miami, Florida, en 1989, es el principal grupo editorial del negocio del entretenimiento en Latinoamérica, con 31 años en el mercado reportando sobre el negocio tradicional de la televisión y su actual transformación. www.produ.com

Sobre Premios PRODU

Los Premios PRODU son los únicos premios de la industria otorgados por 500 jurados profesionales de la televisión, que buscan reconocer la excelencia en la producción iberoamericana y este año celebra su sexta edición. PRODU brinda la plataforma digital para una evaluación objetiva y sana entre colegas y la experiencia, objetividad y criterio de los jurados garantiza el prestigio y éxito de los premios. https://premiosprodu.com/