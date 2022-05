Preocupa a fans de Paquita la del Barrio verla en silla de ruedas

México, (Notistarz).- Paquita la del Barrio volvió a preocupar a sus seguidores al aparecer en público usando una silla de ruedas, dado que en los últimos meses la salud de la cantante de música regional mexicana ha mermado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de temas como “Rata de dos patas”, subió una fotografía en la cual apunta que estaba fascinada con Valquirico, pueblo mágico del estado mexicano de Tlaxcala, pero la peculiaridad es que se le ve en silla de ruedas.

A pesar de ello, Paquita confirmó que sí dará el concierto previsto para el 20 de mayo en la Arena Monterrey, en el cual comparte créditos con Lupita D’Alessio, al publicar en sus redes sociales el cartel del show para ese día.

“Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos… Me pegó lo de los pulmones, pero me atendieron y aquí estoy, vivita y coleando”, aseguró Paquita la del Barrio a la televisora local Multimedios Televisión.

Desde el año pasado, Paquita la del Barrio ha preocupado por sus decaídas en la salud, ya que estuvo hospitalizada a causa de una trombosis de la que posteriormente tuvo una decaída que ella misma informó en sus redes sociales.

Paquita la del Barrio, es un ídolo de la música popular, cuyos temas como “Tres veces te engañé” y “Las rodilleras”, se caracterizan por denunciar la cultura machista. El año pasado recibió un homenaje a su trayectoria en los Premios Billboard de la Música Latina por sus más de cinco décadas en la música.