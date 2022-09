PRESENCIAS se estrenará el 7 de septiembre, exclusivamente en ViX+

Yalitza Aparicio, nominada al Óscar, regresa al cine con PRESENCIAS del director Luis Mandoki en ViX+

MIAMI, FL. – Sienta terror con PRESENCIAS, una nueva película original de ViX+ que se estrenará el 7 de septiembre exclusivamente en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes. También, ViX+ anunció el estreno mundial del tráiler e imágenes de esta muy esperada película, que se mostrará el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Luis Mandoki dirigirá y producirá PRESENCIAS, y protagonizará en ella Alberto Ammann (“Narcos: México” “The Year of Fury”, “Cell 211”), ganador del premio Goya. Además, volverá a la pantalla grande Yalitza Aparicio (“Roma”), nominada al Óscar. Para completar el elenco de esta muy esperada película de terror están Gerardo Taracena (“Apocalypto”, “Man on Fire”, “The Mexican”, “Narcos: México”), Angelina Peláez (“Man on Fire”, “The Mexican”, “The Precocious and Brief Life of Sabina Rivas”), Daniel Mandoki (“Olympia”, “Neither”), Fermín Martínez (“Malibu”, “The Mosquito Files”, “Narcos: México”), Armando Hernández (“There Are No Saints”, “The Valet”, “Grandma’s Wedding”), Marco Treviño (“Who Killed Sara?” “Broken Souls”, “Mist of Guilt”) y Norma Pablo (“Man on Fire”, “Sleep Dealer”, “Tattoo of Revenge”).

Víctor, un actor joven y famoso con la misión de vender la vieja cabaña de su familia, vuelve con su querida esposa Alicia al lugar donde su familia y él pasaron innumerables ratos agradables durante su infancia. Sin embargo, la felicidad de la familia fue breve, pues de niño fue testigo de la muerte de su hermana menor, quien se ahogó mientras nadaba en un lago a pesar de los esfuerzos que él hizo por rescatarla.

El retorno a la cabaña lo llena de recuerdos dolorosos y temor que ha mantenido dentro, y empieza a tener fuertes pesadillos. La primera noche en la cabaña, durante una fuerte tormenta, Víctor prepara una velada romántica con Alicia, quien a su vez planea darle una grata y linda sorpresa que les cambiará la vida. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, algo o alguien ataca a ambos brutalmente.

Víctor, resuelto a no descansar hasta saber quién mató al amor de su vida e hijo, empieza a pasar por momentos tormentosos que gradualmente se vuelve temores sobrenaturales. Esta experiencia hace que se dé cuenta de que la verdad es incluso más aterradora que su peor pesadilla.

ViX+ ofrece a los suscriptores más de 10,000 horas de contenido premium, incluidas más de 70 ViX+ series y películas originales que se tiene programado estrenar durante su primer año. ViX+ está disponible por suscripción en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, por internet en vixplus.com y vía el app de ViX en varias plataformas y dispositivos, entre ellos: móviles: Apple iOS y Android; tabletas: iPad, Android; televisores conectados: Fire TV, Google TV, Android TV OS, Apple TV, Roku, Samsung TV, DISH TV y suscripciones digitales: Prime Video Channels, YouTube TV, SLING TV e Izzi (solo en México).